Pasje življenje

Zbudi se zavaljen ob meni, večkrat sredi mojega ležišča, zato spim z nogami, pokrčenimi v položaj zarodka ali kakšno čudno geometrijsko telo. Včasih me uporabi tudi za blazino. Zjutraj je največji veseljak in dobričina. Loto Borut Veselko. Skoraj normalen pes. Zadovoljno po mačje razteza hrbet, se potaplja v odejo, drgne košate brke ob rjuho, deli poljube, preliže roke, se nastavlja za čohanje od glave do pet, dopusti celo higienski poseg: odstranitev krmežljavcev, ki jih dobi v dar na blazinici prsta.

Svaljkanje in nastavljanje nadaljuje med Boštjanovo telovadbo, ko nastopi čas za odhod ven, pa se že pojavijo prve težave. Mehur in črevesje mu sporočata, čas je, glava pa jima postavi blokado in psa ne spusti iz hiše. S človeškega vidika dogajanje poteka tako: človek 1 se obleče za sprehod in vabi psa ven, neuspešno. Človek 2 čez nekaj časa to ponovi, neuspešno. Nekoliko pozneje človek 1 in človek 2 združita moči in psa vabita ven, običajno neuspešno. Človeka obupata in se lotita svojega dela. Ko se kateri odpravi ven po opravkih, pa Loto naenkrat odblokira in steče ven.

Po kopeli. FOTO: Maja Prijatelj Videmšek

Enake blokade se dogajajo, ko se odpravimo do bližnjega gozda na sprehod, le da iz hiše v avto švigne kot strela, iz avta pa le še, če je blizu voda. Na sprehodu je skoraj vedno najboljši pes na svetu, vesel in nabrit, kot da živi samo za takšne trenutke. Ko se vrnemo domov, v enem od dveh primerov spet noče iz avta. Človek 1 ga nato vozi od ene do druge postaje in upa, da ga bo kaj premamilo ven, a formule, kaj bi to bilo, še ni odkril. Zgodilo se je že, da je pes v avtu prespal.

Ker je najbolj običajna aktivnost postala prenaporna, so se naši sprehodi skrčili na bližnjo okolico, ki pa za psa ni zanimiva, zato hitro opravi svoje in vleče nazaj domov. Zvečer, ko se človek 1 in človek 2 sesedeta na kavč, pes, ki ima preveč energije, ker ni bil na pravem sprehodu, znova postane skoraj normalen in rohni za igro z žogo. Človeka mu ustrežeta, četudi morata prekiniti gledanje dokumentarca Attenborougha. Ah, to pasje življenje.