Preprostost čudovitega

Liberace je že zdavnaj rekel: Too Much of a Good Thing is Wonderful! Preveč dobrih stvari je nekaj čudovitega! In kaj so pravzaprav dobre stvari? Kaj vse nas razveseli, osreči, nasmeji, mika, očara, zadovolji, ožari, sprosti, zaljubi, nam polepša trenutek, ustavi čas? Tudi pomladi, če že hočete … Kaj je preprosto čudovito?

Je to lahko zgolj ena beseda v sporočilu, zasanjana domišljija, privilegij prijateljstva, pasja empatija, darežljivost do soljudi, pogled posebne sorte, zgodnjejutranja svetloba, lirično vztrajanje srca, skrivnost sveta, vonj po travi, dekadenca na zabavi, gledanje skozi antični kalejdoskop, ljubezenski galop, muzika na ves glas, palačinke z marelično marmelado, mamina krompirjeva solata po Nonino, odštevanje noči do potovanja, trije dnevi v maju, smeh do solz z najljubšima dvema v taksiju na Rue de Rivoli, visoko poletje in vonj po amalfijski limoni, božični sentimenti, naključno srečanje, ki v resnici ni naključno, argentinski tango, trenutek v objemu drugega, filane paprike od včeraj, ker so take še boljše, torta Pavlova iz Cuba, spomin na New York in počitnice na Bermudi, za vedno Havaji, premagovanje otožnih dni, misel na Carmel-by-the-Sea, bomboni Life Savers, prijateljski nasvet, iskriv županov nasmeh, dobljena stava, ganljiva predstava, Sašina šala, ki pravzaprav ni prostaška, ker je Sašina, na radiatorju pogreta pižama, zobna pasta Crest, poznopoletne vrtnice, čokoladna pomaranča Terry's, ki se jo – mimogrede – dobi samo v Londonu, frizbi s podobo carousela iz Centralnega parka, polnočni klic, zaupnosti z Bančo in Matejo, ki jima v resnici ni tako ime, tista nedelja, družinski piknik, ker življenje je piknik …

Z vsem tem in predvsem … Če bi se lahko vrnili v preteklost, s kom bi se spet želeli srečati?