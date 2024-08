Princesa hrvaških src

Tudi naši južni sosedje se lahko pohvalijo s princeso ljudskih src. Kakor angleški Diani tudi njej uspeva že nekaj let zasedati najvišja mesta na lestvicah priljubljenosti. Hrvaška ljudska princesa je Bahra. Malce posebna, skromna in simpatična gospa srednjih let, ki se že nekaj sezon trudi, da bi osvojila srce katerega od moških v seriji Ljubezen na vasi. Namesto tega je osvojila srca naših južnih sosedov. S čim? Ne s pojavo in ne s postavo. Kar vleče, je njen prav poseben vokabular. Z njim podira rekorde, njene stavke ljudje citirajo, njene besede so »besede za zapomniti si«, skratka, gospa Bahra s svojimi bahrizmi, kot jim rečejo, ne neha navduševati.

Med številnimi biseri gospe Bahre si posebno mesto zagotovo zasluži njena razlaga mentabolizma. Priznava tudi, da ima rada, če je moški džentlement in da jo včasih zanesejo prelepi prizori narave, ki sprožijo ritual v njenem telesu, zaradi katerega se ji prebudijo vse čarke. Občuduje tudi ljudi, ki govorijo več jezikov - poligole in dobro se razume z reprodukcijo, pod okriljem katere nastaja serija Ljubezen na vasi. Nikakor pa ne mara provokacij oziroma da jo kdo precizira …

Iz svojega otroštva se spomnim še ene posebne gospe, ki nam je otrokom ponujala kumaranče, sosedam pa se hvalila, da je kredenco končno zamenjala z nosečimi omaricami.

Mnogo let kasneje sem urednika nekega zvočnega medija dobronamerno opozorila, da povezovalci njihovega programa vsi po vrsti napačno naglašujejo španske priimke. Vsi Lópezi so bili Lopézi … Pa je odgovoril, da bom nekoč morda tudi sama spoznala, da je ljudi lažje obvladovati, če jih držiš v nevednosti …

Srčno upam, da bo kdo pri sosedih Hrvatih gospo Bahro kljub njenim navdušujočim izmom poskusil razsvetliti. Kot so to storili sosedje gospe Mici. Obzirno so ji sporočili, da so njene noseče omarice v bistvu viseče. Poslušala jih je. Od takrat dalje so bile - dišeče.