Gostoljubje po švedskem modelu

Švedska se je znašla sredi škandala. Čisto lahko se zgodi, da bo izgubila sloves ene najbolj socialnih držav na svetu, napredne družbe, ki med drugim slovi po najvišji stopnji enakosti spolov in kakovosti življenja. Neki uporabnik spletne klepetalnice Reddit je namreč pred dnevi vprašal zbrano omrežje, katera je najbolj čudna stvar, ki se jim je zgodila v domu koga drugega zaradi drugačne kulture ali vere. In priletel je odgovor: »Ko sem se kot otrok igral pri švedskem prijatelju, je njegova mama zavpila, da je večerja na mizi. Prijatelj mi je rekel, naj počakam v sobi, medtem ko so oni jedli.« Ne samo da je ostal sam v sobi, niti jesti mu niso dali. Sledil je logičen sklep, da Švedi očitno ne ponudijo hrane svojim gostom. Ugotovitev je takoj dobila nekaj novih pričevalcev, razprava je postala viralna na instagramu, potem je skočila še na twitter in se razlezla v tisoče šal in memov, v globalno debato #Swedengate. Seveda so se morali oglasiti tudi Švedi, dejstvu niti niso oporekali, pač pa so se (nekateri) vprašali, ali je s tem sploh kaj narobe. Pri tem so švedsko gostoljubnost skušali opravičiti s spoštovanjem do otrokovih staršev in večerje, ki ga je morda čakala doma, poleg tega ... blablabla.

Tako se je dežela mesnih kroglic, Ikee in Abbe znašla na zemljevidu gostoljubnih držav obarvana v rdečo. To pomeni; zelo malo verjetno je, da vam bodoMeta Data kot gostu ponudili hrano. V rdeči sta vsa Skandinavija in Islandija. Roza (malo verjetno, da vam bodo gostitelji postregli hrano) so Nemčija, Avstrija, Švica, države Beneluksa in Anglija, v modri barvi (skoraj vedno boste dobili hrano) je večina Italije, skupaj s celotnim Balkanom, Turčijo in Grčijo, v zelenomodro (hrana običajno) pa so obarvane vzhodna Evropa, severna Italija, Francija, Škotska, Irska ... In tu smo tudi mi, Slovenci. Kar je, ugotavljam, pravzaprav velika krivica. Ali ne tečemo pred vsakim obiskom v trgovino in damo na mizo najboljše, kar imamo!?