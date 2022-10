»Včasih predlagam ljudem, naj si vsak večer postavijo tri vprašanja: Kaj me je danes presenetilo? Kaj me je danes ganilo ali se me dotaknilo? Kaj me je danes navdihnilo? Vprašala sem Josha, ali bi hotel poskusiti. Bil je v dvomih. »Ceneje kot prozac,« sem mu rekla.«

Tako ameriška avtorica, zdravnica Rachel Naomi Remen, na imeniten način razloži o »novih očeh« v svoji uspešnici Blagoslovi starega očeta. Knjiga je polna zgodb o moči, zavetju in pripadanju. Zanesljivo marsikoga odvrne tudi od kakšnega uspavala.

Kaj me je danes presenetilo?

Pri ljubljanski Vrtači sem okoli poldneva opazila žensko srednjih let, ki ji je s kolesa ušla veriga. Nemočna in »zašmiranih« rok se jo je trudila namestiti na zobce. Ni šlo. Mahoma sem priskočila na pomoč. Kljub poviti desnici po kirurškem posegu. Manever s »ketno« namreč še kar obvladam iz mlajših dni. Obrnili sva kolo, prestava je stekla. Gospa presrečna odbrzela. In, kaj me je presenetilo, pravzaprav osupnilo? Mimoidoči. Mnogo njih. Na precej obleganem pločniku. Ni jim bilo mar.

Kaj se me je danes dotaknilo, me ganilo?

Da me je ljuba oseba nepričakovano odpeljala na izlet. Na toplo. Na popoldansko sonce. Na affogato espresso v Trst. Na zadnje letošnje plavanje v bazenu ob njihovi poletni rezidenci na Maliji. In najin smeh med poznovečerno vožnjo domov.

Kaj me je danes navdihnilo?

Prijateljeva anekdota z očetom nekdanjega hrvaškega teniškega šampiona Gorana Ivaniševića, ki so mu zdravniki zaradi šibkega srca odsvetovali ogled sinovega finalnega dvoboja v Wimbledonu. Pred tem mu je, novinarju, hudomušno zaupal: »Kako, da se pravim, da me boli k*, kad me ne boli k*«

In kaj je navdihnilo vas?

----------------------------

----------------------------

----------------------------

Dopolnite sami. Poskusite.

S peresom.