Vplivnica in vinjeta

V zadnjih dneh smo lahko prebrali, da znana slovenska podjetnica razmišlja o selitvi podjetja v tujino. Niso krivi davki ali težave z delovno silo niti nabuhla slovenska birokracija. Ne. Spletna vplivnica je svojim sledilcem razkačena sporočila, da je zaradi potekle vinjete prejela kar dve kazni. »Ker namreč ne spremljam poročil in facebooka, zato ne vem, da je treba podaljšati vinjeto, in tudi nihče me ni spomnil.« Prav smo prebrali: Nihče je ni spomnil.

Podjetnice ne poznam, prvič sem videla njeno ime, menda pa ima precej priljubljeno znamko športnih oblačil. S pajkicami naj bi celo obnorela Slovenijo in s »svetlobno hitrostjo« zdaj osvaja širni svet. Uspešna mlada dama je najprej uspela na družbenem omrežju z nasveti o vadbi, rekreaciji, potem pa s prodajo oblačil. Na instagramu ji menda sledi skoraj stotisočglava množica. Med njimi je veliko mladih deklet.

To me je pa resno zaskrbelo, dve mladi dekleti imam doma.

Kot vemo, so mladi največji in najbolj dobičkonosen cilj vplivnežev na družbenih medijih. Tako imenovana generacija Z. Raziskava Insider Intelligence je pokazala, da 72 odstotkov anketirancev, starih od 18 do 29 let, sledi vplivnežem, 61 odstotkov pa jih je že kupilo izdelek, ki so jim ga predstavili. Pri starejših gre bistveno teže.

Ampak mene ne skrbijo pajkice; naročiš, plačaš, ugotoviš, da je to to ali pa ne. Nekaj drugega so razne »resnice«, ki jih trosijo tako imenovani vplivneži. Veliko se govori o lažnih novicah, manipulacijah, izkrivljenih interpretacijah, precej malo pa o čisto navadnih bedarijah, ki so nevarno seme nevednosti, nerazgledanosti in plitkega znanja. Tudi tega, da ti vse pripada in si do vsega upravičen.

Ignorantia iuris nocet, nepoznavanje prava škoduje. Ob vseh pravicah pač nimaš pravice, da ne bi vedel. Ker kdor ne ve, plača. Ampak denar je pri vsem skupaj še najmanjši problem.