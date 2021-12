Vrnitev med frizerke

V gimnaziji sem obiskovala razred F, rekli so nam frizerji – ne samo naši generaciji, tudi vsem efovcem prej (za pozneje ne vem). Za poimenovanje jih je najbrž navdihnila črka, predvsem pa družboslovna smer, ki naj bi bila manjvredna v primerjavi z naravoslovnimi, označenimi z A, B, C. A glej čudež, nekaterim frizerjem gre danes prav dobro. Mene pa je pred kratkim usoda znova vrnila med frizerke.

Škarjice sem pred leti kupila sama v trgovini na vogalu trga svetega Marka v Benetkah. Profesionalni model za striženje moških – če želite spolno uravnoteženost, tudi ženskih – brkov in brade. Prejemnika ostrega darila sta bila brkača v najožji družini, ati in Boštjan. Slednjemu brke in brado strižem jaz, a so priložnosti tako redke, da frizerskih veščin nisem mogla popolnoma razviti.

Vse se je spremenilo, ko sem se odločila, da tretjega in najostrejšega brkača v družini, Lota, kljub nujnosti striženja pri njegovi polni zavesti še ne bom predstavila frizerki – doslej jo je videl le pred narkozo in je ni bil vesel –, ampak ga bom počasi, nadvse neopazno, pramen po pramen zavozlanega kožuha, strigla sama.

Kako je operacija videti na terenu? Na vsak daljši sprehod vzamem škarjice, in ko je Loto po več sprintih in skokih v zrak že dobro prezračen, se ustaviva pod pretvezo kratkega počitka. Loto se usede, čuječe zazre v daljavo, jaz pa iz žepa na skrivaj potegnem orodje in začnem odstranjevati najbolj vroče točke, ki sem jih locirala že prej. Delati moram urno, saj Lota potrpljenje hitro mine, blesk kovine mu ni všeč.

Zgledno sem mu postrigla brke, brado, slap dlak prek oči, svaljke okoli vratu. Manj uspešna sem bila pri grivi na prsih, ki spominja na prsi opic dželad. Zdaj strateško načrtujem odstranitev dredov na nogah. Kako bom obdelala prednji dve, ne vem, prav tako še nimam načrta za odstranitev vozlov na trebuhu. A trudim se, da bo do pomladi Loto kot nov. Takrat bom morda odprla popoldanski espe.