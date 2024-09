Vroče ledene kocke

Ledena kocka je nesporni hit letošnjega poletja. Pa ne zato, ker lepotice, kot je Bella Hadid, svoja jutra začnejo s »potapljanjem« obraza v skledo ledenih kock. No, nekatere se menda tako spopadajo tudi z zabuhlostjo. Ledena kocka je letos dobila podobno moč, kot jo ima že dolgo politika: razdelila in – kakšen absurd! – razgrela je Slovence. Kaj se je zgodilo?

Najprej so nekateri gostinci gostom ob kavici ali hrani začeli zaračunavati vodo iz pipe, čemur je sledila »inovativna« nadgradnja: tudi kocke ledu v pijači naenkrat niso bile več zastonj. Nakar: vihar v kozarcu vode! Zveza potrošnikov Slovenije je stopila na stran tistih, katerih ime nosi, v tem primeru žejnih potrošnikov, in sprožila kampanjo Kozarec vode iz pipe, prosim!. Tudi vlado so seznanili s kruto resnico, po kateri v nekaterih zdraviliščih človek lahko pride do brezplačnega kozarca vode le, če mora nujno vzeti zdravilo … Zveza je v 19 restavracijah v devetih občinah in v 19 zdraviliščih preverila, kako je res z vodo iz pipe ob obroku. In ugotovila, da je ponudba vode v naši državi za mnoge postala dobičkonosna dejavnost ...

Kar je sledilo, je osupnilo celo vsega vajene odgovorne v Zvezi potrošnikov. Družbena omrežja so od vročih debat o hladni tematiki skoraj pregorela. Podjetni gostinci, ki jim tudi kozarec vode ali pa kocka ledu povzročata strošek, so jezni. Gostje, ki jim za kocko ledu ali za postrežnino za kozarec vode marsikje zaračunajo pol evra, tudi. In tudi v Zvezi so ogorčeni: zaslužkarstvo na vodi iz pipe, pravijo, je nesprejemljivo, saj lahko za dva evra, kolikor stane pol litra vode v plastenki v lokalu, dobimo 898 litrov vode iz pipe.

Ta čas, ko se Slovenci žolčno prepiramo okrog vode, tekoče ali zamrznjene, morajo francoski gostinci svoje žejne goste, tako kot že leta, na vidnem mestu seznanjati z njihovo pravico – brezplačno vodo iz pipe. Ker jim tako nalaga zakon.