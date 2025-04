Pri nas zdravniki po novem predpisujejo na recept tudi gibanje, kot denimo obisk domače hoste, razviti zahod pa je še korak pred nami: tam vam lahko predpišejo tri van Goghe ali dva obiska muzeja starodobnikov na dan. Za krepitev duše in še telesa povrhu.

Kako se je vse skupaj začelo?

Lepega dne je Nathalie Bondil, vodja montrealskega muzeja lepih umetnosti, spoznala, kako jo zbirka inuitskih umetniških del vsakič, ko gre mimo nje, pomirja, in si rekla, da bi bil muzej lahko pobeg od stresnega vsakdana tudi za koga drugega. Tako je nastal pilotni program, v katerem so zdravnikom v Montrealu razdelili na tisoče brezplačnih vstopnic za predpisovanje pacientom. Ko zdravnik pri pacientu diagnosticira depresijo, tesnobo, ali pa diabetes in visok pritisk, mu na recept predpiše vstopnico. Sploh v času covida-19 se je kanadska praksa razmahnila »od Montpelliera do Massachusettsa«.

Letos so se projektu pridružili še v švicarskem Neuchâtelu z geslom Izpostavite se umetnosti brezplačno – z zdravniškim potrdilom oziroma na stroške lokalne skupnosti. Ob tem so zagnali intenzivno kampanjo, v kateri Švicarji spoznavajo, da umetnost resda pomaga sprostiti um, zahteva pa tudi fizično aktivnost. Ne nazadnje mora človek vstati in oditi iz hiše, če hoče priti do muzeja, tam pa se spet giblje, ko »teka« od ene umetniške instalacije do druge. Ubili so torej dve muhi na en mah.

V Sloveniji smo se najprej lotili – teles. Da jih razgibamo. Da spremenimo svoje (ne)gibalno vedenje. Da, skratka, naredimo nekaj za lastno zdravje. Odrasli Slovenci menda čez teden v povprečju sedimo po pet ur na dan, med vikendom le uro manj. Gibanje torej res potrebujemo: na recept ali brez tega, le da recepte menda jemljemo bolj resno. Žal nisem zasledila, ali bomo tudi mi ubili dve muhi na en mah ter poleg sprehoda ali lahnega teka po domačih hostah na recept dobili tudi brezplačne vstopnice za bazen, fitnes, telovadnico … To bi bilo šele nekaj resnega za dušo naroda. Migali bi pa že.