Aktivni diabetiki bolje obvladujejo sladkor

Ljubljansko društvo diabetikov ima okoli 700 članov in je eno večjih društev sladkornih bolnikov v državi. Ta društva v glavnem skrbijo za zdravje članov, za to, da obvladujejo »bolezenski« sladkor. Poleg strokovnih predavanj in različnih dejavnosti, ki jih organizirajo in se jih udeležujejo, so zagnani tudi pri gibalnih in športnih aktivnostih. Tako člani ljubljanskega društva že leta poleg pohodov in izletov lahko dvakrat na teden obiskujejo telovadbo na fakulteti za šport in v športni dvorani Tabor.

Na zadnjem občnem zboru prejšnji mesec so sicer opozorili, da je kar nekaj članov pozabilo na letno članarino, ki sploh ni draga, znaša namreč 25 evrov, odpira pa veliko vrat, od športnih dvoran do strokovnih pregledov in predavanj.

Leta 2019 je bilo pri nas 140.000 ljudi s sladkorno boleznijo.

Zveza društev diabetikov Slovenije povezuje okoli 40 društev.

Skupaj imajo več kot 13.000 članov.

Predsednica društva Karmen Maričič je na zboru med drugim poudarila, da si želijo še naprej veliko koristnih predavanj. Ta večinoma prirejajo v zdravstvenem domu na Metelkovi ali v mestnih knjižnicah. Želijo si, da bi v sodelovanju z Zdravstvenim domom Ljubljana zaživele tudi infotočke v vseh zdravstvenih domovih po mestu za vse, ki bi radi naredili nekaj za svoje zdravje in bolje obvladovali sladkorno bolezen.

»Takoj smo ugotovili, da je prekinitev vadb za ljudi nekaj najslabšega,« pravi Neli Marjeta Kapus. FOTO: osebni arhiv

Na predavanja prihaja kar veliko članov, včasih celo trideset. Raznih aktivnosti se jih udeležuje približno petina, včasih več, včasih manj. Katere so glavne dejavnosti ljubljanskega društva diabetikov? Podpredsednica Neli Marjeta Kapus odgovarja, da so to različne aktivnosti v sklopu programov Fiha, fundacije za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij, na primer predavanja, ki jih organizirajo vsaj enkrat na mesec, merjenje sladkorja v krvi, preventivno edukativno okrevanje in športne dejavnosti. Tako so imeli prejšnji mesec predavanje o aterosklerozi in sladkorni bolezni. Poleg tega od dvakrat do štirikrat na leto pripravijo učne delavnice, denimo o prehrani, o pomenu gibanja za diabetika in podobno.

Športno aktivni člani društva enkrat ali dvakrat na teden obiskujejo telovadbo. FOTO: Silva Čeh/Delo

Za člane društva so pomembna tudi merjenja sladkorja ter holesterola in kisika v krvi, telesne teže, obsega v pasu. »Včasih pa je za naše člane dobrodejen že pogovor v društvenih prostorih,« pravi Kapusova. Pri financiranju društvu poleg Fiha in članarin pomagajo še sponzorji in donatorji.

Gibanje, gibanje, gibanje

Športno aktivni člani društva, če jim dopušča zdravje, enkrat ali dvakrat na teden obiskujejo telovadbo pod strokovnim vodstvom. Navadno jo vodijo profesorji oziroma diplomirani kineziologi, študenti drugega letnika magistrskega študija. Poleg razgibalnih vaj izvajajo več strokovnih vaj in meritev. Izmerijo, kako aktiven je diabetični telovadec oziroma telovadka, koliko korakov, skokov in drugih gibov lahko naredi v minuti. V zgodovinskih športnih dvoranah na Taboru je za društvo diabetikov organizirana telovadba že najmanj trideset let. Ko zmanjka »profesorskih« vodenj, vadbo poleg Neli Kapus vodita tudi Igor Kolar in Andreja Tavčar.

Večina naših članov se zaveda, da morajo živeti čim bolj zdravo in se veliko gibati. Nekateri namreč sladkor lahko uravnavajo z dieto in gibanjem. Neli Marjeta Kapus, podpredsednica ljubljanskega društva

Prav tako se člani društva lahko udeležijo telovadbe prek spleta. Uvedli in nato nadgradili so jo med epidemijo novega koronavirusa. »Takoj smo ugotovili,« pojasnjuje Kapusova, »da je prekinitev vadb za ljudi nekaj najslabšega. Zato smo nekaj časa, dokler je bilo vreme še primerno, vadili na prostem, na igrišču na Taboru, vedno seveda z varno razdaljo med udeleženci. Ko je bilo to mogoče, smo se preselili v dvorano, pri čemer smo prav tako upoštevali vse ukrepe in navodila. Poleg tega smo organizirali vadbo prek spleta, ki je lepo zaživela in je potem potekala še čez poletje. Tako so ljudje lahko nekaj naredili zase in se tudi družili, pa čeprav samo prek kamere. Dobili smo se pol ure pred vadbo, potem vadili in še po telovadbi klepetali.« Vse to je omogočala fakulteta za šport, zlasti dr. Aleš Dolenec. V prvih kriznih mesecih epidemije so kombinirano uporabljali orodji teams in zoom, čez poletje samo teams, jeseni pa so nadaljevali spet prek zooma.

Moč in gibljivost

Člani društva in druga zainteresirana javnost so na spletni strani Zveze društev diabetikov Slovenije lahko našli še videoposnetka z vajami za moč in gibljivost, ki sta nastala s pomočjo fakultete za šport, sodelovala sta tudi člana ljubljanskega društva Neli Marjeta Kapus in Igor Kolar. Vse skupaj je bilo povezano še z vsebino v reviji Sladkorna. Pri tej vadbi je bil poudarek na tem, da lahko vadimo doma.

Želimo si še več koristnih predavanj in infotočke za diabetike. Karmen Marčič, predsednica ljubljanskega društva

Po besedah Kapusove so se v telovadbo »na računalniku« člani med epidemijo kar dobro vključili, čeprav bi jih bilo po njenem mnenju lahko še več. Menda so se vadbi pridružili še sorodniki in celo sosedje. Tudi zdaj se je mogoče udeležiti te spletne telovadbe na domu. »Na vadbo prek spleta se še vedno lahko prijavite, saj je to vaša dnevna soba, zoom pa lahko sprejme veliko obrazov,« vabi Neli Marjeta Kapus. In potrjuje: »Večina naših članov se zaveda, da morajo živeti čim bolj zdravo in se veliko gibati. Nekateri namreč lahko uravnavajo sladkor samo z dieto in gibanjem, torej imajo bolezen pod nadzorom.«​ Poleg telovadbe se lahko enkrat na teden udeležijo plavanja na fakulteti za šport, ko bo spet mogoče, pa bodo imeli dvakrat na mesec na voljo še vadbo in plavanje v rehabilitacijskem centru Soča.

Zdravstveni dopust

Tudi aktivni izleti in dopust, ki jih organizirajo že nekaj let, so zelo pomembni. Gre za preventivno edukativno okrevanje, kot ga strokovno imenujejo, se pravi, enotedenski aktivni in hkrati zdravstveni dopust, počitnice, na katerih krepijo zdravje. Organizirajo jih dvakrat ali trikrat na leto, ali v toplicah ali na morju.

Igor Kolar je skupaj s Kapusovo poskrbel za videoposnetka z vajami za moč in gibljivost, dostopna na spletni strani Zveze društev diabetikov Slovenije. Vaje so posneli s pomočjo fakultete za šport. FOTO: osebni arhiv

Prejšnji mesec so jih imeli v Moravskih toplicah. Tam seveda niso bili samo v bazenih in savnah. Vsak dan so imeli delovni urnik: še pred zajtrkom telovadbo, potem zdravstveni pregled, merjenje sladkorja v krvi z izvedbo 9-točkovnega profil, strokovna predavanja, popoldne so se odpravili na pohod ali izlet po okolici. Prihodnji mesec bodo preventivno edukativno okrevanje izvedli v Dobrni in potem še jeseni v Izoli.

Strokovna, a razumljiva predavanja

Razna predavanja so za diabetike prav tako zelo koristna, pri čemer je pomembno, da so strokovna, a razumljiva. Letos so tako že poslušali o pomenu ustne higiene za sladkornega bolnika, o tem jim je govorila dr. Martina Mikac Cankar, ter o aterosklerozi in sladkorni bolezni, kar je strokovno predstavila dr. Katerina Bubnič Sotošek. Aprila je na vrsti predavanje o duševnem zdravju, predvsem o upravljanju z duševnem zdravju, v izvedbi magistre psihologije Anje Cesar. Do poletnih »počitnic« so napovedana še tri: maja bo o samokontroli in tem, kako iz nje iztržiti kar največ, predavala magistrica zdravstvene nege Špela Dolinar, junija bo o urinski inkontinenci govoril diplomirani fizioterapevt Branko Leskovar, julija pa o prehranskih dopolnilih v prehrani sladkornih bolnikov magistrica dietetike Andreja Semolič Valič.

Zanimivo je bilo predavanje dr. Žana Trontlja o pnevmokokni pljučnici v bežigrajski knjižnici, ki se ga je udeležilo kar nekaj ljudi. Udeleženci so se potem lahko prijavili za cepljenje proti tej pljučnici, pri čemer so bili člani društva upravičeni do polovične cene cepljenja.

Vse te aktivnosti, telovadne, športne, izobraževalne, zdravstvene ter aktivne izlete in počitnice v ljubljanskem društvu diabetikov organizirajo po letnem programu. Le višja sila, kot je bil koronavirus, lahko zapre športne dvorane in prepreči izlete, pravijo v društvu. Za aktivne izlete in okrevalne počitnice se sicer običajno prijavi za avtobus članov. Ker vedo, da so ti zanje zelo koristni.