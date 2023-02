Bistvo raziskovalnega dela je strast

V nadaljevanju preberite:

Raziskavam raka se je dr. Tamara Lah Turnšek zapisala na podoktorskem študiju v ZDA, nato je raziskovala biologijo tumorjev, v zadnjem času predvsem vlogo matičnih celic v glioblastomu – zelo agresivnem možganskem raku. Pri tem je 24 let vodila Nacionalni inštitut za biologijo, znanstveno sodelovala s farmacevtskimi družbami v ZDA in doma, zadnje desetletje pa namenja pozornost tudi medicinski konoplji in kanabinoidom, ki so lahko, je prepričana, učinkovito dodatno orožje v boju proti zahrbtni rakavi bolezni. Na upokojitev se je po skoraj 50 letih delovne dobe pripravila z novim raziskovalnim področjem, ki ga bo tokrat raziskovala tudi pri sebi in svoji, »baby boom« generaciji – to je razumevanje procesov dolgoživosti oziroma biologije staranja.