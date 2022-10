Demenca ni samo zdravstveni, je tudi velik finančni izziv

V nadaljevanju preberite:

Nacionalni inštitut za javno zdravje in Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani sta leta 2020 pripravila prvo študijo ekonomskih posledic demence v Sloveniji, ki naj bi znašale 11,4 milijona evrov. Letošnja raziskava kaže popolnoma drugačno sliko, saj so ocene ekonomskih posledic demence veliko večje in presegajo 300 milijonov evrov. To ni presenetljivo, kajti evropski stroški zaradi demence so ocenjeni na 105,2 milijarde evrov.