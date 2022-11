Gospodje, ne dovolite oslabljenemu mehurju, da vam kroji življenje!

Z leti ta odstotek še narašča, kar to motnjo uvršča med najpogostejše zdravstvene težave moških. In pogosto je prav povečana prostata vzrok tudi za urinsko inkontinenco.

Nehoteno uhajanje urina pri moških je pogostejše, kot si mislimo. Če je pri ženskah oslabljen mehur povezan z mišicami medeničnega dna v povezavi z nosečnostjo, porodi in hormonskimi spremembami, se pri moških največkrat razlog za uhajanje urina skriva prav v povečani prostati.

Za moške so tako najznačilnejše oblike inkontinence:

Inkontinenca prepolnega mehurja oz. pretočna inkontinenca: kaže se kot močno tiščanje na vodo, pri čemer pa urin odteka le po kapljicah, saj povečana prostata ovira seč pri izhodu iz mehurja.

kaže se kot močno tiščanje na vodo, pri čemer pa urin odteka le po kapljicah, saj povečana prostata ovira seč pri izhodu iz mehurja. Stresna inkontinenca oz. inkontinenca ob naporu: do uhajanja urina pride ob naporu, kar je lahko že smeh, kihanje, kašelj, športna dejavnost. V prvih šestih mesecih po kirurških posegih urogenitalnega predela (npr. po operaciji sečnega mehurja, odstranitvi prostate) se z njo sreča vsak tretji moški.

do uhajanja urina pride ob naporu, kar je lahko že smeh, kihanje, kašelj, športna dejavnost. V prvih šestih mesecih po kirurških posegih urogenitalnega predela (npr. po operaciji sečnega mehurja, odstranitvi prostate) se z njo sreča vsak tretji moški. Urgentna inkontinenca ali pretirano aktiven mehur: kaže se kot nenadna potreba po uriniranju kljub majhni količini urina v mehurju. Močna nuja se pojavi na primer na poti na stranišče, ob poslušanju vode, pri delu z mrzlo vodo … Tudi ta oblika inkontinence je pogosto povezana s povečano prostato.

Kaj storiti

Ob manjših težavah, uhajanju po kapljicah, lahko veliko naredite sami: z zdravim življenjskim slogom, dovoljšno hidracijo, izogibanjem uživanja prevelikih količin kave, čaja, alkoholnih in gaziranih pijač ter preveč začinjeni hrani. Poskrbite za močne mišice medeničnega dna z redno vadbo in spremljajte straniščne navade (povprečno 6–8 obiskov stranišča na dan).

V primeru večjih težav pa je nujen obisk zdravnika, ki glede na vzroke svetuje o nadaljnjih korakih, npr. obisku specialista urologa in možnostih zdravljenja.

Inkontinenca pri moških je obvladljiva

FOTO: Abena Helpi

