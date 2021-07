Izberite za svoje izkušnje in kondicijo primerno turo

Na kaj morajo biti starejši planinci pozorni, ko se odpravljajo v gore?

Izberite si izlet, ki je nekoliko lažji od vaših fizičnih in psihičnih sposobnosti, in se zavedajte, da ste na vrhu gore šele na polovici pohoda, svetuje Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec in inštruktor gorskega reševanja PZS. FOTO: arhiv PZS

»Če pogledamo statistiko članarine PZS za leto 2020, je od 58.000 članov četrtina starejših od 65 let. Kar je presenetljiva številka, saj je otrok in mladine do 18 let približno 28 odstotkov, drugih starostnih skupin pa 47 odstotkov. To so podatki samo za člane PZS, v resnici je starejših obiskovalcev gorskega sveta bistveno več,« pravi Matjaž Šerkezi strokovni sodelavec PZS, inštruktor gorskega reševanja.Na vsak izlet se je treba dobro pripraviti. Izberite si izlet, ki je nekoliko lažji od vaših fizičnih in psihičnih sposobnosti, zavedajte se, da ste na vrhu gore šele na polovici pohoda in da vas do doline čaka še enak kos poti. Ne pozabite na morebitna zdravila, tudi če jih prav takrat ne boste potrebovali. Razmere v gorah se namreč pogosto hitro spremenijo in lahko se zgodi, da boste morali počakati v planinski koči. Svetujemo včlanitev v krajevno planinsko društvo, saj boste tam spoznali ljudi, ki imajo izkušnje in znanje in vam bodo znali svetovati, kako se lotiti planinskega izleta.Izberite za svoje izkušnje in telesno kondicijo primerno turo. Želje naj ne bodo »visokoleteče«. Držite se načela postopnosti – od lažjega k težjemu, od krajšega k daljšemu. Priprava na turo je ključna. Preverite, ali je na poti planinska koča in kdaj je odprta, ali boste tam lahko dobili hrano in pijačo, hkrati se pozanimajte pri oskrbniku o stanju na poti. Bodite iskreni in odgovorni do svojega telesa. Če imate kakšno bolezen ali zdravstvene težave, to upoštevajte pri načrtovanju izleta, tako da ustrezno prilagodite dolžino in zahtevnost ture, ki naj bo v bližini profesionalne medicinske pomoči. Pred odhodom obvestite najbližje o svoji nameri in ciljih. Vpisujte se v vpisne knjige v kočah in na vrhovih.Nahrbtnik z nujno planinsko opremo, kamor sodijo alufolija ali velika črna vreča in bivak vreča, osebni komplet prve pomoči, osebna zdravila, čelna svetilka in rezervne baterije, mobilni telefon s polno baterijo. Dobro je vzeti tudi železno rezervo, to je hrano, ki ima visoko energijsko vrednost in dolg rok obstojnosti, je lahka in ima majhen volumen. Ne bo odveč opozoriti, da imejmo s seboj tudi toplo oblačilo ter kapo in rokavice, v gorskem svetu se vreme namreč zelo hitro spremeni, nizke temperature in sneg poleti v gorah niso nič nenavadnega.Uporabljajte kakovostne pohodne palice, s katerimi ohranjate ravnotežje, razbremenite spodnje okončine in hkrati krepite zgornji del telesa. Izogibajte se alkoholu in tobačnim izdelkom. Izdatno pijte izotonične napitke. Svetujem tudi magnezijeve granule za direktno uživanje, ki jih dobite v vsaki lekarni, ker preprečujejo krče in morebiten glavobol.Vedno več planinskih koč je odprtih in pripravljenih na poletno sezono. V sredogorju so odprte praktično vse. Visokogorske koče se zaradi snežnih razmer odpirajo postopoma. V Karavankah in Kamniško-Savinjskih Alpah so koče že odprte, zadnji so 25. junija odprli Prešernovo kočo na Stolu in Češko kočo. Od takrat so v Julijskih Alpah odprte tudi Koča pod Bogatinom, Koča pri Triglavskih jezerih, Triglavski dom na Kredarici, Zasavska koča na Prehodavcih, Pogačnikov dom na Kriških podih. Zadnje koče so se odprle 1. julija, in sicer Vodnikov dom na Velem polju, Dom Planika pod Triglavom, Koča na Doliču in Dom Valentina Staniča pod Triglavom. Aktualno stanje odprtosti koč spremljajte na spletni strani www.pzs.si/koce.php.Nekateri ukrepi za zajezitev epidemije so še vedno v veljavi tudi v planinskih kočah. Obisk koč in postrežba na terasi sta dostopna vsem. Po trenutno veljavnih ukrepih velja za postrežbo v notranjosti planinskih koč in za prenočevanje pogoj PCT (preboleli, celjeni, testirani), enako kot v drugih gostinskih in turističnih objektih. Ker je v planinskih kočah zaradi ukrepov število prenočitev omejeno, je priporočljivo, da pravočasno pokličete v kočo in rezervirate posteljo. V nekaterih kočah si lahko od lani rezervacijo prenočitev uredite udobno in hitro prek spleta.