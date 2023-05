Kaj nam sporoča naše telo?

Zakaj nastanejo bolezni?

Bolezni večinoma enačimo z vdorom patogenih organizmov, z napako v genih ali morda s starostjo, ko naj bi bila bolezen neizogibna. Vendar je to po mnogih sodobnih znanstvenih raziskavah zelo daleč od resnice, saj čisto telo lahko zelo dobro deluje pri katerikoli starosti, če le znamo zanj pravilno poskrbeti. Telo dobro deluje le takrat, kadar ga pri tem nič ne ovira in kadar v njem ni snovi, ki poškodujejo celice. Ovire so lahko v obliki zamašenega limfnega sistema in črevesja, prevelike količine sluzi, ki duši organe in žleze, različnih parazitov, kemičnih in bioloških toksinov ter stresa. Zamašeno telo, ki je polno ovir, boli, je brez energije, polno vnetij in hira. Telo naredi vse, da bi se ohranilo v ravnovesju, in zato sproži različne simptome, s katerimi se teh ovir poskuša znebiti.

»Različni simptomi lahko nakazujejo, kje je telo šibko ali kateri sistemi v njem ne delujejo pravilno,« pravi Manca Macuh. FOTO: osebni arhiv

Kateri so ti simptomi?

Različni simptomi lahko nakazujejo, kje je telo šibko ali kateri sistemi v njem ne delujejo pravilno. Tako lahko na primer krčne žile, hemoroidi ali depresija kažejo na nepravilno delovanje obščitnice; podočnjaki, težave s kožo, zatekanje nog na nepravilno delovanje ledvic; celulit, ciste, tumorji, prhljaj, alergije in kronična bolečina na zamašenost limfnega sistema, nizka energija, anksioznost, astma in živčne bolezni na šibkost nadledvičnih žlez itn.

Teh simptomov pa ni dobro samo zatreti in obvladati?

Če poskušamo zatreti simptome, je to podobno, kot da bi v avtu razbili opozorilno luč na armaturni plošči, ne pa odpravili vzroka, zaradi katerega luč sploh sveti. Ker telo s simptomi želi odvreči snovi, ki mu škodijo, jih ni pametno zatirati, saj s tem težavo potisnemo le še globlje, kar pripelje do novih blokad in s tem dodatnih, močnejših simptomov. Lahko pa telesu pomagamo, da se znebi ovir. Pri tem je treba pogledati celotnega človeka ter odpraviti fizične, psihične in emocionalne ovire. Prav tako je treba podpreti telo, kjer je šibko, podobno kot podpremo hišo s stebri, ko jo obnavljamo. Če to naredimo, ko so simptomi še blagi, si lahko prihranimo marsikateri obisk pri zdravniku ter se izognemo resnim, hudim boleznim, ki jih je precej težje odpraviti in veliko dlje traja. Cilj ozdravitve je poiskati vzroke, zakaj se telo maši in kaj ga maši, ne pa poskušati zatreti njegove poskuse, da bi se vrnilo v ravnovesje.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Ali lahko s tem, ko še pravi čas vzamemo zdravje v svoje roke, preprečimo nastanek resnejših bolezni?

Vsekakor. To je tudi najbolj smiselno. Idealno bi bilo, da bi že mati svoje telo dodobra očistila, še preden zanosi. Veliko škodljivih snovi se namreč v nosečnosti lahko prenese na otroka. Ali da gledamo na to, da otrok ne uživa predelane, ampak svežo, živo hrano ter psihično in emocionalno dobi, kar potrebuje, tako bo v odrasli dobi zdrav. Kadar pa za svoje telo začnemo skrbeti pozneje v življenju, bomo seveda imeli dela več. Začnemo lahko s tem, da poiščemo različne vire in ljudi, ki bi nam pomagali odkriti in odpraviti vzrok težav. Prej ko ga bomo odpravili, manjša je možnost, da se poškoduje še več celic v telesu, kar bi pripeljalo do hudih bolezni v prihodnosti.

Kako lahko telo na enostaven način podpremo, da se spet vrne v ravnovesje?

Kadar se znajdemo v resnih težavah, enostavne ali hitre rešitve ni. Toda to še ne pomeni, da ne obstaja. Za to je potreben čas in vsaka pot k zdravju traja. Ni instantnih rešitev, potrebujete določeno znanje ali prave usmeritve. Za začetek lahko vsakdo uživa čim manj živalskih beljakovin in čim več zrelega sadja (samo na prazen želodec) ter surove zelenjave. Ravno tako lahko vsakdo poskrbi za vsakodnevno redno gibanje, saj tako aktivira limfni sistem. Enako lahko v svoj vsakdanjik vnesemo sprostitveno tehniko ali način, ki nam umiri živčni sistem. Predvsem pa je naloga vsakega posameznika, da prevzame odgovornost za svoje zdravje ter se izobrazi in poišče odgovore na različnih koncih, predvsem tam, kjer dobi zadovoljive rezultate. Vedno obstaja pot, le potruditi se moramo, da jo najdemo. Več na zdraviponaravi.si.