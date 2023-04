Kako pomembno je pravilno dihanje?

Kaj je pravilno dihanje?

Pravilno dihanje se vselej nanaša na okoliščine, v katerih smo, zato odgovor ni enostaven. Načeloma moramo dihati tako, da organizem oziroma imunski sistem ohranja dihalne poti in žile optimalno odprte, saj morata biti prenos kisika do celic in izmenjava plinov na celični ravni učinkovita, pretok krvi optimalen glede na količino dela, ki ga opravljamo. To se zgodi le, če v sebi ohranjamo dovolj visoko vrednost ogljikovega dioksida, torej ga ne smemo izdihati več, kot je treba.

Kako na telo vpliva pomanjkanje kisika zaradi prikrite hiperventilacije?

Če dihamo več, kot je treba, govorimo o hiperventilaciji. Če se to dogaja vsak dan, govorimo o kronični in navadno prikriti hiperventilaciji. Zelo intenzivno dihanje ima lahko usodne posledice, če ga izvajamo kratek čas. Spomnite se, kako se vam je na morju zavrtelo, ko ste s pihanjem skozi usta napihovali večjo blazino, ali kaj podobnega. Danes vemo, da nezavedno čezmerno dihanje v daljšem obdobju negativno vpliva na zdravje. To je medicina tudi dokazala.

»Način dihanja pove o nas več kot osebna ali zdravstvena izkaznica. Dihanje pove vse: govori o našem trenutnem počutju in zdravju, naših čustvih, našemu pogledu na življenje, razkriva naše strahove in naš pogum, da jasno izrazimo, kar čutimo,« pravi dr. Milan Hosta.

Nekateri vzroki hiperventilacije so: prehrana (preobilni obroki, preveč živalskih beljakovin, preveč kemičnih dodatkov, umetnih sladil, barvil konzervansov); napačno razumevanje in izvajanje globokega dihanja; stres (dihanje je tesno povezano s čustvi; stres pospešuje dihanje); temperatura (življenje v preveč ogrevanih prostorih in toplih oblačilih); slaba telesna zmogljivost (premalo rednega gibanja, telesna togost in zakrnelost organizma); spanje z odprtimi usti, smrčanje.

Kakšne težave lahko pomanjkanje kisika povzroča starejšim?

Pomanjkanje kisika na celični ravni vodi v kronično utrujenost, lahko se zniža ali pa zviša krvni tlak, zmanjšajo se kognitivne sposobnosti, spomin slabi, prav tako pomanjkanje kisika negativno vpliva na koordinacijo gibov, pojavlja se več vnetij v telesu in organizem na splošno hitreje peša, saj se z neprimernim dihanjem suši in kisa. V tkivih, kjer je premalo kisika, se lahko razbohotijo rakave celice, plesni in druge bakterije, ki imajo rade zakisano in zatohlo okolje.

Kako pravilno dihanje vpliva na stres in kako na kronične bolezni?

Pravilno dihanje zagotovi optimalno oksigenacijo celic. To pomeni, da je metabolizem celice nemoten, proizvodnja energije poteka normalno in da so procesi staranja, ravnovesje pH v krvi in drugi hormonski procesi optimizirani. Tak človek deluje pomirjeno, težko ga kaj vrže iz tira in je na splošno bolj zdrav. Pri dihanju skozi nos iz sinusih votlin v nosno votlino izloča dušikov oksid, ki poleg tega, da uničuje nezaželene viruse in bakterije, ki pridejo v telo z vdihom, deluje tudi kot nevrotransmiter in katalizator mnogo funkcij. Med drugim širi žile in bronhije, kar je osnova za zdravje. Dokazano je tudi, da frekvenca dihanja neposredno vpliva na srčni utrip ter da je vsebnost ogljikovega dioksida v pljučih močno povezana z vsebnostjo holesterola v krvi. Manj kot je CO 2 v pljučih, zaradi prehitrega dihanja in kroničnega dihanja skozi usta pri starejših, več je holesterola v krvi. Manj kot je CO 2 v pljučih, bolj se skrčijo bronhiji in žile, torej je takoj povišan krvni tlak in težje dihamo, manj energije imamo, slabše se počutimo, manj imamo želje po gibanju in na splošno izgubimo živahnost.

Na kaj vse še vpliva dovolj kisika v krvi?

Kisika je v krvi načeloma dovolj, razen, če gre za anemične, slabokrvne ljudi, ali pa za izjemno pretežke ljudi, ki se komaj premikajo zaradi velike telesne teže. Ključno je, kako učinkovito ta kisik, ki ga prenašajo rdeče krvničke, prehaja v celice. To pa je odvisno od količine CO2 v krvi, kot smo že omenili.

Kaj je zdravilno dihanje?

Če je le mogoče, je treba dihati skozi nos in tako, da se trebušna prepona ob vdihu pomakne navzdol in zrak napolni spodnji del pljuč, kjer se alveole lahko bolj napihnejo in je zaradi sile teže več krvi in posledično lažja izmenjava plinov. Zato je še kako pomembna zdrava vzravnana drža in primerna telesna teža, dovolj močne mišice trupa tudi v starosti. Zdravilno dihanje vključuje posebne tehnike dihanja, gibanja in usmerjenih misli, ki podprejo organizem pri obnovi tkiv in boju proti bolezni.

Razvili ste celostno metodo spoprijemanja s stresom, čustvovanjem in nekaterimi kroničnimi simptomi šibkega zdravja, imenovano dihalnica. Kako deluje?

Že več kot dvajset let se sistematično ukvarjam s tem, kako ljudem predstaviti zdravilno in krepčilno moč diha. Dihalnica je moj pristop, kjer s pomočjo diha zvežemo skupaj in ozavestimo vse tri plasti, na katerih človek biva: telesno, čustveno in mentalno ter ji dodamo še četrto, intuitivno plast, s katero zaobjamemo človeka kot celoto.

Dihalnica ne govori samo o zraku, temveč o duši, vzdušju, gibanju energije, počutju, kakovosti življenja, usklajenosti z naravo, o predihanih odločitvah, o povezanosti z vesoljem, o skritih in nezavednih močeh, o porajanju in minevanju ter o duhu, duhu časa in duhu miru, o trenutku in o večnosti. Gre za integralni pristop.

Način dihanja pove o nas več kot osebna ali zdravstvena izkaznica. Dihanje pove vse: govori o našem trenutnem počutju in zdravju, naših čustvih, našemu pogledu na življenje, razkriva naše strahove in naš pogum, da jasno izrazimo, kar čutimo. Če se vrnemo na začetek, dihanje je življenje samo. Tako kot dihamo, tako živimo in tako kot živimo, tako dihamo. Naj bo ta vzajemnost zaključna misel o dihanju. Veliko ljuboživega navdiha želim! Več informacij pa lahko dobite na www.dihalnica.si.