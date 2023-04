Kako deluje zavod Odtiz?

Zavod za izobraževanje in inkluzijo Odtiz je nevladna in nepridobitna organizacija, ki ustvarja priložnosti za aktivno življenje posameznika z invalidnostjo ter njegov osebni, socialni in karierni razvoj. Ali je namenjen samo mladim ali tudi starejšim?

Zavod je nastajal v času, ko smo ustanoviteljice končevale študij in začele vstopati na trg dela. Kot oseba na invalidskem vozičku si težje zaposljiv, zato smo si same ustvarile priložnost z lastnimi izkušnjami in znanjem. Pri tem smo imele podporo strokovnjakov s področja zagonskih podjetij in socialnega podjetništva. Delovanje zavoda je v večini usmerjeno v mladinsko delo, kjer smo tudi same dobile priložnost pri različnih projektih. Lotile smo se organiziranja mladinskih projektov za mlade z manj priložnostmi, saj smo tudi me nekoč imele veliko možnosti in priložnosti spoznavanja različnih kultur, jezikov, držav, izkušenj …

»Posameznikom želimo omogočiti aktivno sodelovanje, da pridobijo različne kulturne in socialne veščine, mreženje ter nova poznanstva, tudi potovanja, ki so lahko velik izziv za nekoga z manj priložnostmi,« pravi Tina Cerk. FOTO: osebni arhiv

Moja prva pozitivna izkušnja je bila potujoča mladinska izmenjava Meet the naighbours leta 2010, kjer so bile udeležene štiri države: Avstrija, Madžarska, Hrvaška in Slovenija. To je bila izkušnja mednarodnega mreženja in spodbuda za skok v vode projektov in dela. Po naših zmožnostih in znanjem ter prostovoljstvom in zdaj tudi zaposlitveno smo v desetletju obstoja delovanje širile tudi na druga področja.

Spoznale smo veliko ljudi, ki delujejo na različnih področjih, tudi s starejšimi. Me delamo z osebami, ki imajo manj priložnosti, da bi bile te zanje dostopne, včasih sodelujemo s posamezniki, ki so tako ali drugače povezani z invalidnostjo in delujejo na področju vključevanja.

Zgodi se, da nas posamezniki generacije X vprašajo, ali imamo tudi kakšno mednarodno izmenjavo ali na splošno projekt za njih. Žal še ne. Bolj ko se same staramo, bolj se zavedamo, kako primanjkuje tovrstnih dejavnosti, to je projektov neformalnega učenja. Naše zmogljivosti v ekipi so omejene, zato se usmerjamo v mlade. Vsekakor pa smo odprti za nova sodelovanja in dobrodošli so vsi, ki se želijo sami aktivirati ter pripomoči k bolj vključujoči družbi.

Koliko imate članov?

Naš zavod ni velik. Članstva nimamo vzpostavljenega. Imamo pa veliko mrežo ljudi – prostovoljcev, prijateljev, strokovnjakov …, ki z nami sodelujejo. Naš uspeh ne merimo v članstvu, vendar v približevanju vključujočega neformalnega izobraževanje mednarodno in lokalno. Posameznikom želimo omogočiti možnost aktivnega sodelovanja, pridobiti različne kulturne in socialne veščine, mreženje ter nova poznanstva, tudi potovanja, ki so lahko velik izziv za nekoga z manj priložnostmi.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Aktivni ste v športu, umetnosti in kulturi, s kakšnimi projekti se ukvarjate?

Največ projektov izpeljemo v okviru evropskih programov Erasmus+ in Evropske solidarnostne enote. To so projekti neformalnega izobraževanja, kjer posameznik krepi svoje kompetence. To so projekti mladinskih izmenjav, različnih usposabljanj, prostovoljstva … Vpeti smo tudi v nekaj dolgoročnih projektov, katerih namen je krepiti organizacijske sposobnosti zavoda – oblikujemo nove programe, aktivnosti za osebe z invalidnostjo. Na lokalni ravni izvajamo različne delavnice, kot so joga smeha, joga za gibalno ovirane, plesno-gibalne delavnice, izkustvene delavnice, delavnice o vključujočem pristopu in delovanju. Sodelujemo z različnimi organizacijami in institucijami, kot so fakultete, Urbanistični inštitut RS, nacionalna agencija Movit … V družbeni prostor želimo vnašati vključujoč pristop za vse.

Ali pri projektih sodelujete tudi z drugimi organizacijami, na primer tistimi za starejše?

Mreženje je zelo pomembno, z njim rastemo kot ekipa, v delovanju in prepoznavnosti. Tako sodelujemo res z različnimi organizacijami, od nevladnih do javnih institucij, tako na lokalni in nacionalni ravni kot na mednarodni. Sodelovale smo na primer v mednarodnem projektu Peer to Peer – training for families with people with disabilities, katerega namen je bil podpreti svojce osebe z invalidnostjo. Šlo je za strateško partnerstvo na področju izobraževanja odraslih.

Kako se financira zavod Odtiz?

Večino sredstev dobimo na razpisih, lokalnih, nacionalnih in mednarodnih. Veliko delujemo v projektih, prijavljenih v programu Erasmus+. Nekaj je tudi lastnega vložka iz pridobitne dejavnosti, na primer izvajanja različnih izobraževanj ali delavnic z različnih področij socialnega vključevanja. Vrzeli včasih zapolnimo s kakšno donacijo, a v zelo majhnem obsegu.