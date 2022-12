Kako deluje in pomaga Feldenkraisova metoda?

Kaj je Feldenkraisova metoda?

Je učenje prek gibanja in sodi na področje, ki ga imenujemo somatika. S tem izrazom označujemo različne pristope, ki izkoriščajo moč zavedanja za izboljšanje fizičnih in psihičnih funkcij z namenom ustvariti lahkotnejše, bolj kakovostno in zavestno življenje. Pri Feldenkraisovi metodi uporabljamo nežne, usmerjene gibe, ki sprožijo proces učenja, v katerem možgani reorganizirajo naše gibanje. Sprememba se zgodi skozi zavedanje o tem, kako se gibamo in preizkušamo nove možnosti gibanja. Ko postane telo bolj povezano, se izboljšajo drža, ravnotežje, koordinacija, gibanje postane lahkotnejše. Ker način, kako uporabljamo svoje telo, močno vpliva na našo samopodobo, se učinki učenja prek gibanja kažejo tudi na psihični ravni.

Je priporočljiva tudi za starejše?

Feldenkraisova metoda nam z razkrivanjem in preoblikovanjem gibalnih vzorcev omogoča, da ponovno odkrijemo prirojeno sposobnost lahkotnega gibanja. S to metodo postane lahkotno gibanje tudi v jeseni življenja dosegljiv cilj, saj nas uči, kako se upreti upadanju fizičnih zmogljivosti.

»S Feldenkraisovo metodo postane lahkotno gibanje tudi v jeseni življenja dosegljiv cilj, saj nas uči, kako se upreti upadanju fizičnih zmogljivosti,« pravi Nuša Romih. FOTO: Bor Cvetko/osebni arhiv

Pri kakšnih težavah jim lahko še posebno pomaga?

Metoda pomaga ohraniti ali povrniti prožnost, izboljša ravnotežje in koordinacijo, olajšuje vsakodnevne aktivnosti, kot so hoja, sedenje, dviganje, sklanjanje, seganje, ter fizično nelagodje in bolečine. Poleg tega deluje sproščujoče, saj blaži posledice stresa in tesnobe, odpravlja težave s spanjem, razvija čuječnost, spodbuja ustvarjalnost in ohranja jasnost misli.

Kako poteka učenje zavestnih gibov in dotikov?

Skupinske lekcije ozaveščanja skozi gib spodbujajo raziskovanje gibanja na način, da s čim manjšim naporom dosežemo čim večji učinek. Zasnovane so tako, da izboljšujejo naše sposobnosti: da nemogoče spremenijo v mogoče, težko v lahko in lahko v prijetno. Samo dejanja, ki so preprosta in prijetna, bodo postala del naših navad. Gibe izvajamo počasi in s številnimi premori. Začetni gibi so običajno zelo majhni, s poudarkom na preprostosti, lahkotnosti in prijetnosti gibanja, ki nato postane kompleksnejše, obsežnejše in hitrejše. Postopoma se oblikuje zavedanje, kako pri vsakem gibu sodeluje celotno telo. Med lekcijami učitelj gibov ne kaže, temveč podaja le ustna navodila, učenci pa jih izvajajo na svoj način in skladno s svojimi zmožnostmi. Učitelj namenoma ne da povratne informacije o njihovem gibanju, saj tako spodbuja učenje z raziskovanjem. Med lekcijami s smiselnimi vprašanji olajšuje proces zaznavanja gibanja in kinestetično zavedanje. Namen lekcij je, da učenci odkrijejo in se naučijo zanje najustreznejšega gibalnega vzorca, ki ga zaznajo kot gladko in lahkotno gibanje.

Funkcionalna integracija je neverbalno individualno delo z učencem, ki ravno tako kot lekcije ozaveščanja skozi gib temelji na učenju, cilj pa je izboljšanje učinkovitosti posameznikovega gibanja. Učitelj nežno in neinvazivno premika učenca, na kar učenčev živčni sistem odgovori s spremembo mišičnega tonusa. Učitelj z gibi pogosto poudarja obstoječe gibalne vzorce učenca, torej podpira in poudarja, kar se z njim v gibalnem smislu že dogaja, ter prevzema nepotrebno delo učenčevih mišic.

​Tako učenec odkrije napetosti, ki se pojavljajo med gibanjem, in se nauči lahkotnejšega gibanja. Nežna taktilna in kinestetična komunikacija olajša zavedanje običajnih vzorcev gibanja. Integracija pomeni povezovanje diferenciranih delov v skladno celoto. Učitelj pogosto uporabi diferencirane in neobičajne gibe, da vzpostavi nove in neznane situacije pri učenju. Z učenjem razbijamo običajne, pogosto nefunkcionalne gibalne vzorce in jih nadomestimo z novimi, funkcionalnimi. Ti so osnova človekovega učenja od rojstva naprej, zato jih možgani hitro prepoznajo in uporabijo.

Pri obeh pristopih učenje na začetku večinoma poteka leže na hrbtu, da se učenci naučijo obrniti težnost sebi v prid in da olajšamo zavedanje položaja telesa v prostoru (propriocepcijo). Pozneje, ko učenci postanejo bolj domači v raziskovanju lastnega gibanja, lekcije lahko potekajo tudi v sedečem ali stoječem položaju. Vsaka lekcija običajno traja od 30 do 60 minut.

Kaj svetujete starejšim pri vsakodnevnem gibanju?

Zavedanje. Usmerjajte pozornost v to, kaj med gibanjem občutite, in ves čas potujte s pozornostjo po telesu. Ne 24 ur na dan. Lahko nekaj minut med pomivanjem posode ali med prijetnim sprehodom po gozdu. In spreminjajte navade. Pomijte posodo vsak dan na drug način, po gozdu poiščite nove poti.

Kje se lahko prijavijo starejši, ki se želijo učiti te metode in kolikšna je cena?

Na spletni strani www.feldenkrais.si lahko najdete seznam certificiranih učiteljev, kje vodijo skupine in kje izvajajo individualno učenje. Če nimate dostopa do spleta, je na voljo telefonska številka Društva učiteljev metode Feldenkrais: 031 775 555. Cene individualnih ur so med 50 in 80 evri, skupinskih pa med 10 do 15 evrov na uro. V letu 2023 se v Sloveniji prične prvi mednarodni trening. To je štiriletni študij metode, ki je primeren za vse starostne skupine. Več informacij si lahko preberete na www.ljubljana.fit ali pokličite na 041 324 828.