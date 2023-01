Kako deluje portal SeniorDela?

SeniorDela je eden prvih portalov v Evropi, specializiranih za povezovanje ponudnikov dela in dela željnih starejših. Koliko je obiskan?

Www.SeniorDela.si je ena prvih platform, ki omogočajo iskanje dela predvsem upokojencem ter iskanje delavcev podjetjem in tudi fizičnim osebam, ki potrebujejo pomoč. Luč sveta je ugledal lansko pomlad in z veseljem lahko poročamo, da je obisk vsak dan večji in da se je registriralo že več kot tisoč upokojencev, ki iščejo občasno ali redno delo. V portal se lahko prijavijo z registracijo kot iskalec dela, tako bodo tudi najhitreje obveščeni o novih prostih delih in priložnostih ter seznanjeni z novicami s področja dela seniorjev in drugimi informacijami, ki jih pošiljamo v našem rednem e-novičniku.

»Za pomoč pri iskanju dela se na nas obračajo tudi fizične osebe, na primer mlade družine, ki iščejo 'nadomestno' babico ali dedka, tisti, ki ne najdejo obrtnika za manjša dela ali popravila, in številni drugi,« pojasnjuje Mitja Pajek, ustanovitelj in vodja ekipe portala. FOTO: osebni arhiv

Ali so podjetja zainteresirana za starejše delavce?

Da, tudi slovenska podjetja ob trenutno še vedno zelo nizki stopnji brezposelnosti in pomanjkanju delavcev, ki je posebej izrazito v nekaterih sektorjih, na primer turizmu, gostinstvu in trgovini, vse bolj prepoznavajo starejše kot dragoceno dopolnitev delovnih timov in po njih veliko povprašujejo. Na nas pa se za pomoč pri iskanju obračajo tudi fizične osebe, na primer mlade družine, ki iščejo »nadomestno« babico ali dedka, starejši, ki ne najdejo obrtnika za manjša dela ali popravila, in številni drugi.

Koliko pa so za delo zainteresirani starejši?

Glede na številne odzive, prijave in registracije v samo nekaj mesecih od ustanovitve ugotavljamo, da je interes starejših zelo velik. To so predvsem mlajši upokojenci, ljudje, ki so šele nekaj let v pokoju ali se šele upokojujejo in so še vedno dovolj zdravi, polni energije in željni vključenosti, da se ne bi radi popolnoma umaknili s trga dela. Doslej še nismo imeli primera, da za neko delo, objavljeno na portalu, ne bi našli delavca, kar tudi priča o tem, kako zelo si slovenski upokojenci želijo delati.

Kakšne vrste del za starejše največ ponujajo oziroma potrebujejo podjetja?

Najrazličnejša, se pa pozna, da na trgu dela še vedno primanjkuje delavcev v gostinstvu, turizmu in trgovini, saj je tovrstnih oglasov za delo največ. Vendar nas zelo veseli, da se najdejo tudi oglasi, s katerimi delodajalci starejše iščejo zaradi njihovih izkušenj, znanja in prednosti, ki jih imajo pred drugimi delavci. Tako na portalu iščejo denimo tržnike, novinarje, hostesnike, promotorje, osebne spremljevalce in druge kadre.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Ali se starejši raje odločijo za reaktivacijo oziroma uveljavljanje pravice do delne pokojnine ali pa za začasno in občasno delo upokojencev, to je dopolnilno, kratkotrajno, funkcijo družbenika, prokurista, poslovodne osebe, delo po avtorski ali po podjemni pogodbi?

Tisti, ki delo iščejo na našem portalu, se najpogosteje odločijo za pogodbo o začasnem ali občasnem delu upokojencev, pri tem pa upoštevajo omejitve zneskov in števila ur, ki jih je postavila država, tako da ohranijo pravico do polne pokojnine. Druge možnosti pridejo v poštev, kadar se za podaljšanje delovne dobe odločijo ljudje, ki ostanejo na istem delovnem mestu kot pred (delno) upokojitvijo, v istem podjetju, v teh primerih se ponavadi dogovorijo sami in ne potrebujejo naše pomoči, in kadar nekdo ostane delovno aktiven v lastnem podjetju ali celo po upokojitvi uresniči dolgoletne sanje in ustanovi svoje podjetje.

Kakšne koristi prinaša delo starejših podjetjem in kakšne upokojencem?

Delo seniorjev prinaša velike koristi celotni družbi. Predvsem želimo poudariti, da starejši nikoli ne jemljejo dela mladim, ravno nasprotno, aktivnost in ustvarjalnost vedno ustvarjata novo delo in nove priložnosti za vse. Podjetja lahko od starejših dobijo ogromno – njihove bogate izkušnje, modrost, sposobnost sprejemanja odločitev, reševanja kriz in težav, mentorstvo, medgeneracijsko sodelovanje. Odlični so v povezovanju timov, povečevanju zadovoljstva na delovnem mestu. Njihova prednost je pogosto tudi večja časovna fleksibilnost. Imamo veliko seniorjev z dragocenim obrtniškim in strokovnim znanjem, ki ali izginja ali pa je v svetu, v katerem štejejo le veliki posli, za te storitve težko dobiti izvajalca. Zakaj ne bi nekdo, ki je v tem strokovnjak z večdesetletnimi izkušnjami torej še nekaj zaslužil, vi bi pa prišli hitreje do opravljene storitve?

Upokojenci se za delo odločajo predvsem zato, ker si želijo biti vključeni, videni, del neke ekipe, želijo prispevati. Seveda pa jim veliko pomeni tudi dodaten zaslužek, ki ob naraščajočih stroških marsikomu olajša skrbi ali pa omogoči kakšen izlet ali počitnice več.

Čedalje več je seniorjev, ki si želijo svoj prosti čas, ki ga je ob upokojitvi naenkrat več, strukturirati tako, kot njim ustreza – ali s tem, da se več posvečajo hobijem, za katere prej niso imeli časa, nekateri s prostovoljnim udejstvovanjem, drugi s skrbjo za družino in vnuke. Nekateri pa si želijo še vedno del časa oddvojiti tudi za delo, za katerega pričakujejo plačilo.

Raziskovalci poročajo, da ob upokojitvi pogosto nastopi kriza identitete in da je posledično v prvih nekaj mesecih ali letih po upokojitvi veliko bolezni in tudi smrti. Če pa človeku omogočimo nek blažji prehod, ali pa če si želi tudi po upokojitvi še vedno ostati aktiven in je njegovo delo tudi ovrednoteno, da mu ne odvzamemo pravice do zaslužka samo zato, ker je star in ker je pravico do pokojnine že pridobil, lahko s tem ogromno naredimo za fizično in psihično zdravje ne samo starejših, temveč celotne družbe. Upam si celo trditi, da je to najcenejša preventiva, ki ne samo, da nas nič ne stane, temveč je celo v dobro gospodarstvu in razvoju celotne družbe.