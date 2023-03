Kako pomaga center Posvet pri blaženju duševnih stisk?

Center za psihološko svetovanje Posvet deluje v okviru Slovenskega združenja za preprečevanje samomora, ki je društvo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva in humanitarna organizacija. Svetovanje je brezplačno, koliko odraslih se obrne na vas in koliko je med njimi starejših od 65 let?

Center Posvet je odprl svoja vrata leta 2006 in vsako leto, skoraj brez izjeme, se na nas obrača več ljudi. Lani smo po vsej Sloveniji izvedli rekordno število individualnih svetovanj, 5503, in pomagali 1874 uporabnikom, približno desetina je starejših. Med iskalci pomoči je kar 77 odstotkov žensk. Jeseni 2021 smo začeli tudi s programom svetovanja mladostnikom, ki trenutno poteka na štirih lokacijah po državi in je namenjen starim od 14 do 18 let. Lani se je na nas obrnilo 105 mladostnikov, za katere smo izvedli 481 svetovanj. Program psihološkega svetovanja v duševni stiski financirajo ministrstvo za zdravje, fundacija Fiho in več kot sto občin.

»Starejši pogosto iščejo pomoč tudi zaradi depresivnih in tesnobnih občutij in osamljenosti, ki je močno povezana z oženjem njihove socialne mreže,« pravi Irena Hostnikar. FOTO: osebni arhiv

Kakšne težave in stiske imajo starejši?

Za obdobje pozne odraslosti ali starost so značilne pogostejše izgube kot v drugih življenjskih obdobjih in te so lahko vir duševnih stisk pri starejših. Izgube so bodisi medosebne, kot so smrt partnerja, vrstnikov, osamosvojitev in odhod otrok od doma, bodisi so povezane s telesnim ali duševnim zdravjem. Tovrstne izgube lahko vodijo v znižano raven samostojnosti starejših in večjo odvisnost od bližnjih. Mogoče posledice so upad samospoštovanja, manjše zaupanje vase, pojav občutkov manjvrednosti in sramu. Upokojitev je prav tako velik življenjski mejnik in ponavadi časovno sovpada z začetkom obdobja pozne starosti. Posameznik izgubi vlogo in status, s katerima se je prej lahko močno identificiral. Upokojitev prinaša tudi čisto praktične izgube, kot sta slabši socialno-ekonomski položaj in manjši socialni krog. Starejši so na Posvetu največkrat iskali pomoč zaradi težav v partnerskem odnosu, ob soočanju s smrtjo bližnjega in težav z odraslimi otroki. Pogosto so poiskali pomoč tudi zaradi depresivnih in tesnobnih občutij, osamljenosti, ki je močno povezana z oženjem socialne mreže starejših. Kot je dejal dr. Aleš Kogoj, izgubam se ne moremo izogniti, lahko pa se nanje pripravimo.

Kaj pa druge generacije, so težave podobne, ali se razlikujejo?

Odrasli, ki se sicer vključijo v svetovanje na Posvetu, kot osrednji problem navajajo predvsem težave v partnerskih odnosih. Pogosto poiščejo pomoč tudi zaradi težav s tesnobo, raznimi strahovi in fobijami ter zaradi depresivnega počutja, žalosti ali brezvoljnosti. Mladostniki, ki se na nas obračajo sami ali skupaj s starši, pa največkrat poiščejo pomoč zaradi močnih občutij tesnobe, depresivnosti in brezvoljnosti ter občutka, da niso in ne zmorejo biti kos vsem zahtevam, ki jih pred njih postavlja šola.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Na koliko lokacijah po Sloveniji delujete?

Posvet ima svetovalnice v 18 krajih, in sicer v Ljubljani, Kranju, Celju, Postojni, Slovenj Gradcu, Novi Gorici, Murski Soboti, Sevnici, Portorožu, Idriji, Mariboru, Zagorju ob Savi, Laškem, Novem mestu, Tolminu, Ilirski Bistrici, Mozirju in na Jesenicah. Odrasli se lahko naročijo na svetovanje v kateremkoli kraju, mladostniki pa v Ljubljani, Kranju, Portorožu in Celju.

Kako pomagate?

Način delovanja na Posvetu je svetovanje. V svetovalnem procesu sodelujeta usposobljen svetovalec in klient v stiski. Svetovalec uporablja svetovalne metode z namenom, da bi prispeval k izboljšanju klientovega notranjega doživljanja, razpoloženja, samopodobe in vedenja ter mu pomagal pri izboljšanju kakovosti življenja. Posameznik v procesu svetovanja usvaja nove veščine, ki mu pomagajo pri reševanju problemov in spoprijemanju z življenjskimi težavami.

Psihološke svetovalnice Posvet FOTO: Andreja Žibret Ifko/Delo

Na nas se lahko obrnejo ljudje, ki potrebujejo podporo pri razreševanju akutne stiske, razbremenitev ali usmerjanje k iskanju ustreznih načinov reševanja problema, ki je povzročil trenutno stisko. V individualno psihološko svetovanje ne moremo sprejeti klientov, ki zaradi akutno psihotičnega stanja, motenj v duševnem razvoju, nezmožnosti obvladovanja jeze, vpliva alkohola, drog ali močnih zdravil, niso zmožni svetovalnega pogovora, ki je naš način dela. Prav tako tudi ne klientov, ki jim je v sodnih in drugih uradnih postopkih naložena udeležba pri psihološkem svetovanju. V psihološko svetovanje tudi ne sprejmemo oseb, ki si želijo mediacije v sporih, za reševanje katerih so pristojni državni organi in druge strokovne institucije.

Kako poteka naročanje?

Klienti prvi stik z nami največkrat navežejo po telefonu, kjer so informirani o našem načinu delovanja in takrat z njimi opravimo kratek uvodni pogovor, v katerem pridobimo osnovne informacije o težavah, ki jih pestijo. Za naročanje imamo dve sprejemni pisarni. Za večino lokacij se je mogoče naročiti na številki 031 704 707, za svetovanje v Celju, Mozirju in Laškem pa na številki 031 778 772. Čakalna doba je približno mesec dni. Več podatkov je na voljo na www.posvet.org.

Ali opažate, da je po epidemiji covida-19 več težav z duševnim zdravjem?

V času po epidemiji opažamo izrazito povečanje klicev ljudi, ki so se tako ali drugače znašli v stiski, zato je čakalna vrsta nekoliko daljša. Število klientov v naših svetovalnicah se povečuje, kar pa je lahko povezano tudi z večjo prepoznavnostjo našega centra. Epidemija covida 19 pa je pred vse ljudi postavila veliko nepričakovanih zahtev in omejitev, zato se je seveda povečalo tudi število tistih, ki potrebujejo strokovno pomoč, da ponovno vzpostavijo čustveno ravnotežje. Več podatkov na www.posvet.org.