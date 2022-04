Kako pravilno jemati zdravila?

V Pomurskih lekarnah ste z Lekarno Čakovec začeli skupni projekt Opolnomočenje starejših bolnikov za pravilno uporabo zdravil, financiran iz evropskih sredstev. Kaj pomeni pravilna uporaba zdravil?

Pravilna uporaba zdravil pomeni aplikacijo oziroma odmerjanje zdravil skladno s priporočili proizvajalca. Pri najpogostejših farmacevtskih oblikah, kot so tablete in kapsule, ki se odmerjajo per os, to je skozi usta, pravilna uporaba običajno pomeni odmerjanje glede na hrano, pijačo, čas v dnevu, pa tudi glede lomljenja oziroma drobljenja tablet ali odpiranja kapsul. Prav tako je pomemben dejavnik odmerjanje, ne le, kakšen je odmerek, pač pa tudi časovni razmik glede na druga zdravila ali druge pripravke, recimo iz zdravilnih rastlin, prehranskih dopolnil in podobno. Pri nekaterih drugih farmacevtskih oblikah na pravilno uporabo zdravil vplivajo drugi dejavniki, recimo pri podkožni aplikaciji ali uporabi vdihovalnikov je izredno pomembna tehnika aplikacije.

Kakšne so lahko posledice nepravilnega jemanja zdravil?

»Neželenih posledic se bolj bojimo pri otrocih ter starejših. V teh starostnih obdobjih so spremenjeni fiziološki procesi, kar še prispeva k možnosti izražanja posledic nepravilne uporabe zdravil,« pravi Bojan Madjar. Foto osebni arhiv

Ima nepravilno jemanje bolj škodljive posledice v določenih življenjskih obdobjih?

Posledice nepravilne uporabe zdravil se največkrat kažejo v obliki zmanjšanega učinka ali celo izostanka pričakovanega učinka, zaradi nepravilne uporabe pa se lahko poveča tudi možnost pojava neželenih učinkov.

Načeloma to ni toliko odvisno od življenjskega obdobja kot od lastnosti samega zdravila oziroma vzroka nepravilne uporabe. Se pa teh neželenih posledic bolj bojimo pri otrocih in starejših. V teh starostnih obdobjih so spremenjeni fiziološki procesi, s čimer se še poveča možnost izražanja posledic nepravilne uporabe zdravil.

Če imajo pacienti, velikokrat so to predvsem starejši, veliko predpisanih zdravil, kaj jim svetujete?

Pacientom, ki imajo predpisanih več zdravil, priporočamo pregled uporabe zdravil, pri katerem po pogovoru farmacevt preveri pravilno uporabo zdravil, poznavanje zdravil, sodelovanje, prav tako morebitne izražene težave. O vsem tem pacientu svetuje, in če je le mogoče, uporabo zdravil prilagodi njegovim značilnostim oziroma zmožnostim. Če se mu zdi potrebno, se o tem posvetuje še z njegovim osebnim zdravnikom. Pacientu izdela tudi osebno kartico zdravil, to je spisek vseh njegovih zdravil s pomembnimi informacijami, kot so ime zdravila, učinkovine, jakost, odmerek, čas in način odmerjanja, posebnosti glede uporabe in namen uporabe, ki je v pomoč pacientu tako pri jemanju zdravil kot pri interakciji z drugim zdravstvenim osebjem.

Ali se pogosto dogaja, da pri izdaji zdravil v lekarni opazite, da imajo pacienti predpisana zdravila, ki jih ne bi smeli jemati skupaj?

Tako imenovane interakcije med zdravili niso redke, a se le redko pojavi kombinacija s klinično pomembnimi posledicami. V tem primeru se obrnemo na osebnega zdravnika oziroma zdravnika, ki je zdravilo predpisal. V takih primerih je priporočljiv tudi farmakoterapijski pregled, po katerem farmacevt specialist z ustreznimi kompetencami na podlagi vseh razpoložljivih zdravstvenih podatkov o pacientu zdravniku priporoča ustrezno kombinacijo in odmerjanje zdravil.

Kaj svetujete pacientom, ki poleg zdravil jemljejo še prehranska dopolnila brez recepta?

Takim pacientom svetujemo pogovor s strokovnjakom, najbolje s farmacevtom, ki ima znanje o zdravilih in tudi prehranskih dopolnilih. Ta niso primerna za vsakega pacienta, zato je izbira odvisna od njegovega zdravstvenega stanja in zdravil, s katerimi se zdravi. Tudi v tem primeru se pregled uporabe zdravil izkaže za zelo koristnega.

Kam z zdravili, ki pacientom ostanejo, ko se prenehajo zdraviti?

Večino teh zdravil, razen ostrih predmetov in infektivnega materiala, pacienti lahko vrnejo v lekarno. Pri tem jih prosimo, da prej odstranijo zunanjo ovojnino (škatlica) in priloženo navodilo za uporabo. Vsa taka zdravila v lekarnah prevzamemo kot odpadna zdravila, ki jih predamo v uničenje.