Kako se zavarovati pred krajami?

Starejši so pogosto tarča različnih nepridipravov. Katere kraje so najpogostejše?

Res je, starejši so še vedno velikokrat tarča storilcev premoženjskih kaznivih dejanj, kot so tatvine, goljufije, vlomi, drzne tatvine, kraje vozil in ropi. V zadnjih mesecih zaznavamo predvsem drzne tatvine pod pretvezo izvajanja gradbenih in električnih del na omrežjih, ko starejše na domu obiščejo lažni delavci elektropodjetja, telekoma, vodovoda, kabelskega ali telekomunikacijskega operaterja, plinarne in podobno.

Kaj se vam zdi še poseben problem pri starejših?

Opažamo, da so preveč odprti in zaupljivi do oseb, ki jih ne poznajo. Storilci kaznivih dejanj so zelo pretkani in prepričljivi, oškodovance v pogovoru tako zavedejo, da povsem pozabijo na varovanje svoje lastnine. Običajno se predstavijo za predstavnika podjetja ali trgovca in ustvarijo zaupanje. Predvsem na podeželju se starejši premalo zavedajo, kako pomembno je samozaščitno ravnanje. Tako se v zadnjih letih pogosto srečujemo z goljufijami in drznimi tatvinami, ko starejše na domu obiščejo delavci, ki se lažno izdajajo za zaposlene pri vodovodu, telekomu ali plinarni, in jih zavedejo, da zapustijo hišo nezavarovano. V tistem trenutku njihovi sostorilci preiščejo hišo in odtujijo zlatnino in gotovino.

Benjamin Franca. FOTO: osebni arhiv

Kakšne so najpogostejše nevarne situacije na ulici?

V bolj naseljenih območjih je starejše treba opozoriti na previdnost pri ravnanju z gotovino ob dvigu na bankomatu in ob obisku pošte in banke. Še vedno se dogajajo drzne tatvine in tatvine, ko starejšim izpulijo torbico ali pa jim ukradejo denarnico.

Ali starejši poiščejo pomoč na policiji?

Želimo opozoriti, da je še vedno prisotna tudi miselnost, da je poiskati pomoč na policiji sramotno in da bi bil odziv okolice negativen, zato pogosto dejanj ne prijavljajo. Starejši so še vedno neobveščeni o tem, kaj lahko storijo in kakšne bodo posledice, če podajo prijavo. Socialna izolacija in bolezni še poslabšajo aktivno sodelovanje v družbi. Če kljub previdnostnim ukrepom starostniki vendarle postanejo žrtev kaznivega dejanja, priporočamo, da takoj obvestijo policijo na št. 113 ali najbližjo policijsko postajo.

Kaj svetujete, kako naj se zavarujejo pred krajami?

Ne zapuščajte stanovanja ali hiše, ne da bi zaklenili vhodna vrata in zaprli balkonska vrata, ključ pa vzemite s seboj. V svoje prostore ne spuščajte ljudi, ki jih ne poznate. To je še posebno pomembno, če gre za več oseb. Če se osebe izdajajo za serviserje, izvajalce raznih del in podobno, vedno zahtevajte na vpogled identifikacijsko izkaznico ali delovni nalog. Ob tem bodite pozorni na videz teh ljudi, njihova oblačila, govor, morebitne posebnosti in na vozilo, s katerim so se pripeljali, predvsem na znamko, barvo, tip in registrsko številko.

Doma ne hranite večjih vsot denarja in vrednejših predmetov. Vrata odpirajte le ob zataknjeni varnostni verižici. Po možnosti pred odpiranjem vrat poglejte skozi okno, kdo je »obiskovalec«. Poskrbite, da bo razsvetljava pred vhodnimi vrati ustrezna in brezhibna. Ne nasedajte pretirani prijaznosti, že opisanim zvijačam, opravičilom in izgovorom neznanih »obiskovalcev«. Vsiljivim osebam, ki hitro lahko postanejo nesramne ali celo nasilne, se odločno uprite, glasno govorite, da pritegnete pozornost sosedov, in po potrebi pokličite pomoč, kadarkoli tudi policijo, na telefonsko številko 113. Na vhodu v stanovanje ne sklepajte nobenih »ugodnih« pogodb ali kupčij in ničesar ne podpisujte, saj podpis nikoli ne pomeni le »čiste formalnosti«.

Kaj pa svetujete pri odhodu na dopust, kako ravnati, da je dom v tem času čim bolj zaščiten pred tatovi?

Ljudi pozivamo, da pokličejo policijo, če zaznajo pojav neznanih oseb in vozil in se jim njihovo vedenje ali zadrževanje na določenem kraju zdi sumljivo, če neznanci na primer opazujejo objekt. Če želite ostati anonimni, lahko pokličete tudi na anonimno številko policije 080 1200. Podrobni preventivni nasveti za starejše so objavljeni tudi na spletni strani https://policija.si/svetujemo-ozavescamo/preventivni-projekti/ne-pozabite-na-varnost-preventivni-projekt-za-starejse-obcane.