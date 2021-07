Kako v vročini poskrbimo za živali?

So voda, senca in zračenje prostorov prvi nujni ukrepi oziroma nujna pomoč domačim živalim ob visokih poletnih temperaturah? Kako se ukrepi razlikujejo glede na to, ali imamo domače ljubljenčke ali rejne živali?

V hudi vročini potrebujejo živali posebno pozornost. Foto: Jožže Suhadolnik

So vrste/pasme, ki so še posebej občutljive na vročino?

Kakšne ukrepe priporočate pri prevozih živali?

Je smiselno ob tako visokih temperaturah peljati svojega ljubljenčka s seboj na dopust ali na plažo? Kako preprečimo zdravstvene težave živali ob visokih vročinah?

Kako lahko živali, ki je doživela vročinski udar, pomagamo?

Prevozi živali v vročini

Na kaj je potrebno biti pozoren pri prevozu rejnih živali?

Ne načrtujte prevoza živali, ko je zunanja temperatura višja od 35 stopinj Celzija. Če zunanja temperatura presega to mejno vrednost, ni mogoče zagotoviti primerne temperature znotraj prevoznega sredstva.



Če se odpravljate na dolge vožnje (vožnje, ki trajajo več kot osem ur), preverite vremensko napoved v krajih, kjer bo potekala vaša vožnja.



Živali prevažajte ponoči, tako da se izognete visokim dnevnim temperaturam.

Natančno se pozanimajte o morebitnih prometnih zastojih (zaradi vzdrževanja vozišča in podobno). Pripravite načrt obvozov, ki jih boste uporabili, da se izognete prometnim zamaškom.



V primeru, da pot vključuje prečkanje mejnih prehodov, trajekte ter druge kraje, kjer se predvideva zastoje še posebej v visoki turistični sezoni, se natančno pozanimajte o predvidenih čakalnih dobah ter planirajte pot na način, da se čakanju kar se da izognete.



Imejte s seboj številke za klic v sili v različnih državah članicah. V Sloveniji je to številka 112. To številko lahko uporabite v primeru zastojev zaradi prometnih nesreč ali drugih zastojev. Tako vas bodo pristojne osebe pospremile iz prometnega zamaška, v kolikor imate na prevoznem sredstvu naložene žive živali.

Zmanjšate gostoto nakladanja živali. Še posebej, če vozite ovce v polni volni ali prašiče.



V primeru, da nalagate živali v nadstropjih, povišajte prostor nad živalmi. Višji prostor nad živalmi in zmanjšana gostota nakladanja živali poveča kroženje zraka v prikolici in tako zmanjšuje temperaturo v prostoru.



Če imate avtomatični ventilacijski sistem, ga imejte vedno, ko stojite, prižganega.

Vozilo vedno parkirajte v senci. Če je le mogoče, ga parkirajte pravokotno na smer gibanja zraka (vetra) tako, da še dodatno povečate izmenjavo zraka v vozilu.



V primeru dolgih voženj skrbite za to, da imajo živali vedno na voljo dovolj sveže vode. S seboj imejte dodatna vedra za napajanje poleg tistih, ki jih že imate vgrajena v vozilu.



Redno preverjate stanje živali na vozilu.

Na podlagi Zakona o zaščiti živali mora skrbnik živali, med drugim, zagotoviti bivališče, hrano, vodo in oskrbo na način, ki je glede na vrsto živali, pasmo, starost, stopnjo razvoja, prilagoditve in udomačitve primeren njenim fiziološkim in etološkim potrebam v skladu z ustaljenimi izkušnjami in znanstvenimi spoznanji. Zagotoviti mora svetlobo, toploto, vlažnost, kroženje zraka, zračenje, koncentracijo plinov, higieno in intenzivnost hrupa v prostoru, kjer je žival, ki ustreza njeni vrsti in stopnji razvoja, prilagoditvi in udomačitvi, fiziološkim in etološkim potrebam ter predpisanim higienskim pogojem. Visoke temperature so še dodaten faktor, ki močno vpliva na počutje hišnih in rejnih živali. Vsaka živalska vrsta se na svoj način poskuša prilagajati visokim temperaturam. Naloga skrbnika živali je, da pozna te načine in živali zagotavlja pogoje, v katerih lahko le-ta visoke temperature prenaša. V prvi vrsti je treba omeniti potrebo po zadostnem vnosu vode, ki jo žival pri visoki temperaturi pospešeno izgublja.Drugi pomemben dejavnik tveganja je neposredna izpostavljenost soncu. Zato je nadvse pomembno, da se živalim, ki so nameščene na prostem, zagotovi možnost, da se umaknejo v senco. Ta je lahko bodisi naravna (drevesa in grmovje) ali umetna (nadstreški). Posebno pozornost je treba nameniti živalim, ki so privezane, saj se pogosto ne morejo umakniti pred soncem.Rejnim živalim, ki stalno bivajo v objektih, je treba pri visokih zunanjih temperaturah zagotoviti ustrezno zračenje, ki preprečuje prekomerno povišanje temperature v prostoru in zagotavlja boljšo kakovost zraka. Na prireditvah, v katerih sodelujejo ali so prisotne živali, je treba prilagoditi čas prireditve tako, da se živali čim manj ali sploh ne izpostavljajo visokim temperaturam, neposrednemu soncu in fizičnim obremenitvam, ter da imajo na voljo senco in dovolj pitne vode.Posebno pozornost je potrebno nameniti psom brahicefaličnih pasem (mopsi, francoski buldogi, angleški buldogi, bostonski terierji, shih-tzuji, pekinčani, cavalier king Charles španjeli, bokserji in še nekatere druge pasme), ki so še posebej občutljivi na visoke temperature, saj imajo zaradi svojih anatomskih značilnosti okrnjeno zmožnost ohlajanja in večje težave z uravnavanjem telesne temperature. Številne nasvete, kako ravnati s takimi psi v vročini, najdete na spletnih straneh Veterinarske fakultete, Veterinarske zbornice in veterinarskih klinik in ambulant.Prav tako je treba posebno pozornost nameniti živalim v prevoznih sredstvih. Temperatura v prevoznem sredstvu, v katerem se prevažajo živali, ne sme preseči 35 stopinj Celzija. To je na prevoznih sredstvih, ki niso klimatizirana, težko ali nemogoče doseči pri zunanjih temperaturah, višjih od 35 stopinj Celzija. Zato je načrtovanje poti izjemnega pomena. Z ustreznim načrtovanjem odhoda v zgodnjih jutranjih urah ali ponoči ter z ustreznim načrtovanjem postankov, je mogoče preprečiti ali omejiti izpostavljenost vročini na cesti ob morebitnih zastojih.V kolikor lahko zagotovite dovolj vode, senco, omejite fizično aktivnost živali ter poskrbite za klimatiziran prevoz, če je potreben, vas lahko vaš ljubljenček spremlja tudi na dopustu.Ponovno poudarjamo, da pri visokih zunanjih temperaturah hišnih živali ni dovoljeno puščati samih v parkiranih vozilih, razen če se zagotovi primerno zračenje oziroma hlajenje. Visoka temperatura v vozilu lahko pri živali povzroči vročinski udar, kar se nemalokrat lahko konča s poginom živali.Torej: nikoli ne puščajte živali v zaprtem, parkiranem avtomobilu. Sveža pitna voda naj bo vedno na voljo. Živali omogočite dostop do sence in hladnejših mest oziroma hladnih površin. Sprehode in druge fizične aktivnosti omejite na jutranje in večerne ure.Žival moramo nemudoma premakniti v zračen prostor ali senco in ohlajati z mlačno (ne ledeno!) vodo (tuš, gumijasta cev, reka, jezero, morje in podobno), glavo naj ima dvignjeno. Ko žival ohladimo, takoj poiščemo najbližjo veterinarsko pomoč.Skrb za dobro počutje živali je osnova odgovornega lastništva. Vsak, ki se vpraša, kako se žival v določeni situaciji počuti in poskuša na to odgovoriti, bo tudi znal ustrezno ukrepati.