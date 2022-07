Kar je šlo, sem pospremil s sprijaznjenostjo

V nadaljevanju preberite:

Dragan Petrovec je napisal več kot deset strokovnih in leposlovnih knjig. Pri 70 letih je še vedno aktiven in poučuje penologijo na podiplomskem študiju na pravni fakulteti. Tokrat pa je spregovoril tudi o upokojitvi in staranju. O, kot pravi, neizbežnem, kjer pa je nujen pogled naprej, kaj se da narediti, in ne pestovati obžalovanja.