Ključni prvi izpit suverenosti smo opravili v koprski Luki

V nadaljevanju preberite:

V plodni in razgibani karieri policista in nato predavatelja, zavarovalničarja in člana nadzornih svetov je bilo zanj najbolj intenzivno zadnje dejanje osamosvojitvene vojne, ki se je oktobra 1991 odvilo v koprski Luki. Dr. Boris Žnidarič, takrat pomočnik ministra za notranje zadeve, je bil v tistih dneh odgovoren za dokončen odhod preostankov jugoslovanske vojske iz Slovenije. Pod njegovim poveljstvom je približno 150 miličnikov, pripadnikov specialnih in posebnih enot, teritorialcev in drugih uspešno izpeljalo operativno akcijo vkrcanja pripadnikov jugoslovanske armade (JA) na ladje in izplutja iz slovenskih teritorialnih voda.