Kmalu 29 novih enot za dnevno in začasno oskrbo starejših

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pred kratkim končalo javni razpis za vzpostavitev novih dnevnih oblik varstva in začasne namestitve za starejše. V štirih fazah razpisa oziroma v slabem letu dni so razdelili skoraj 19 milijonov evrov za 22 projektov. Izpeljati jih je treba do konca leta 2022.