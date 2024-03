Koliko vas stanejo vrhunski zobni vsadki

V kliniki Ortoimplant Dental SPA je pot do zobnih vsadkov cenejša. In če upoštevamo dejstvo, da je to klinika, ki se ponaša z resnično izjemno kakovostnimi storitvami in naprednimi rešitvami za še tako zapletene primere, je to priložnost, ki je ne smete zamuditi: izkoristite neverjetno velikonočno akcijo in si uresničite sanje o popolnem nasmehu. Svetovno priznani dr. Zdenko Trampuš vas pričakuje in obljublja: »Z našimi zobnimi vsadki boste končno našli pravi nasmeh in se znebili težav z zobmi. Naše revolucionarne metode zagotavljajo neverjetne rezultate, ki si jih s protezami in zobnimi mostički nismo niti predstavljali.«

Imate še kakšno vprašanje za dr. Trampuša? Prihaja v Slovenijo! V marcu imate dve edinstveni priložnosti, da v živo in brez obveznosti poklepetate z dr. Trampušem, ki vam bo svetoval in ponudil najboljšo rešitev za vaše težave. Srečate ga lahko na dveh slovenskih sejmih: sejem ALTERMED od 15. do 17. 3. (Celjski sejem, hala L),

od 15. do 17. 3. (Celjski sejem, hala L), Kmetijsko-obrtni sejem, od 22. do 24. marca (hipodrom v Komendi).

Nimate časa za obisk sejma? Brez skrbi. Dr. Trampuš vas pričakuje na popolnoma brezplačnem prvem pregledu v Zagrebu. Pohitite, saj je v marcu pripravil prav posebno velikonočno ponudbo za metode ALL-on-4, Zygoma All-on-4 in za pterigoidne in subperiostalne vsadke! Ekskluzivni velikonočni popust lahko izkoristite do 31. marca 2024. Pišite jim in se že danes prijavite na BREZPLAČNI pregled.

Pet ključnih razlogov, zakaj je klinika Ortoimplant Dental Spa prava rešitev za vaše težave

Ovir za to, da bi se končno znebili brezzobosti in si uredili zobe tako, da bodo lepi in predvsem tudi funkcionalni, ni več. Z obiskom vrhunske klinike Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu bo zadovoljstvo petkratno:

#1 Strokovnost

Dr. Zdenko Trampuš velja za vrhunskega zobozdravstvenega vizionarja, ki je svoje znanje izpilil na domači univerzi v Zagrebu in pozneje tudi v tujini, kjer se je specializiral na področju implantologije. V iskanju celovitih storitev, ki temeljijo na najnovejših dognanjih, je ustanovil kliniko Ortoimplant Dental Spa, ki je zelo hitro postala znana širši okolici. Njihovim pacientom namreč zagotavljajo revolucionarne metode, s katerimi razrešujejo še tako zapletene primere. Z različnimi zobnimi vsadki vračajo nasmeh tudi tistim pacientom, ki bi jih še pred leti marsikatera druga klinika zavrnila.

Že na prvem pregledu vam bodo predstavili najboljše rešitve za vaše težave. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Dr. Zdenko Trampuš je leta 2008 prvi na svetu skupaj s svetovno znanim parodontologom dr. Sasho Jovanovicem z UCLA pri pacientih uporabil biomorfogenetske beljakovine (BMP2) za navpično in vodoravno rast kosti kot podlage za vstavitev zobnih vsadkov. Njegovo vizionarsko delo je bilo nagrajeno, ko je kot prvi hrvaški zobozdravnik postal častni član najstarejšega svetovnega zobozdravstvenega združenja ICD (International College of Dentists).

#2 Kakovostne in napredne storitve

Dr. Trampuš je v svoji kliniki kot prvi na Hrvaškem vpeljal najnaprednejšo metodo odpravljanja brezzobosti Zygoma All-on-4. Gre za sistem hitrega reševanja brezzobosti s štirimi vsadki, ki so nosilci digitalno oblikovanega zobnega niza. Vgradnja se izvede v skladu z najsodobnejšim konceptom zdravljenja.

Prav Zygoma je implantološka rešitev, ki je najbolj izboljšala metode v implantologiji. Včasih zaradi pomanjkanja zob v zgornji čeljusti nastane večji ali manjši umik čeljustne kosti, pri nekaterih pacientih pa ta popolnoma izgine. Še pred časom taki pacienti niso bili pravi kandidati za zobne vsadke – danes je to mogoče: zobni vsadki Zygoma se namreč ne vgradijo v zgornjo čeljust, temveč v lične kosti, dolgi pa so 60 mm. Z vsadki Zygoma so uspešno premagali oviro popolne izgube kosti v zgornji čeljusti, pa tudi potrebo po presaditvi kosti in dvigu sinusov, ki je dolgotrajen proces nadgradnje kosti zgornje čeljusti.

V kliniki Ortoimplant Dental Spa opravijo več kot 300 implantoloških posegov na leto in več kot 200 kirurških konceptov All-on-4 in Zygoma All-on-4 pri odpravljanju brezzobosti.

Poleg vsadkov Zygoma so pacientom na voljo tudi pterigoidni vsadki, pri katerih se izkoristi preostala čeljustna kost kot sidrišče vsadkov, pa tudi subperiostalni vsadki, pri katerih vsadek ni vgrajen neposredno v čeljustno kost, temveč se na kortikalno kost vsadi titanski okvir, pritrjen s titanskimi vijaki.

Kot v SPA centru - da, tudi to je klinika Ortoimplant Dental SPA. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

#3 Spa razvajanje

Ko boste vstopili v kliniko Ortoimplant Dental Spa, boste v trenutku pozabili, da ste na obisku pri zobozdravniku. Občutek bo kot v kakšnem vrhunskem velnesu. Ambient je edinstven in ob spremljavi sproščujoče glasbe se boste takoj počutili bolje. Še več: dr. Trampuš je premišljeno poskrbel za vsak detajl in tako ustvaril poseben protokol zdravljenja, ki omogoča popolno in celovito storitev, od aromaterapije do sproščujoče limfne drenaže pred obiskom ordinacije in terapij s kisikom, s katerimi vam bodo skrajšali čas okrevanja. Ponujajo tudi avtotransfuzijo krvi, obogatene z ozonom, dobite pa lahko tudi dodatni odmerek vitaminov, mineralov in aminokislin.

#4 Lokacija

Klinika Ortoimplant Dental Spa je v Zagrebu, le streljaj torej od slovenske meje. Da bo vaša izkušnja še bolj izpopolnjena in brez dodatnega stresa, so za vas pripravili tudi možnost prenočitve. Eden od ključnih elementov, ki ločuje kliniko Ortoimplant od množice drugih, je tudi zagotavljanje vseh potrebnih storitev na enem mestu. To pomeni manj obiskov in večje udobje.

Od brezplačnega prvega pregleda do celostnih implantoloških rešitev in spa tretmajev – v kliniki Ortoimplant Dental Spa boste dobili vse, kar potrebujete, in to brez nepotrebnih skrbi in obiskov različnih ordinacij.

Ne dovolite si, da bi vam težave z zobmi zagrenile življenje. Izkoristite velikonočno akcijo. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

#5 Akcijska velikonočna ponudba

In to je tista pika na i pri ponudbi v kliniki Ortoimplant Dental Spa. Kakovostne implantološke storitve še nikoli niso bile tako na dosegu roke, in če že dolgo odlašate, je to priložnost, ki je nikakor ne smete izpustiti iz rok: prijavite se na brezplačen pregled in izkoristite ta ekskluzivni velikonočni popust.

Kako do velikonočnega popusta v kliniki Ortoimpant Dental SPA? Pred vami sta samo dva ključna koraka: Prijavite se na brezplačen prvi pregled: izpolnite obrazec ali pokličite na +385 994803700. Odpeljite se v Zagreb, kjer vam bodo že na prvem pregledu predstavili najboljše rešitve za vaše težave in ponudili tudi poseben popust. Od tod je pot do lepega nasmeha zelo kratka. Ne odlašajte in si že to pomlad omogočite zdrav in lep nasmeh!

