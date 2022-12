Ljudje se lepijo name, ko potrebujejo pomoč

V nadaljevanju preberite:

Joža Aljančič si je kot otrok želela biti igralka, a je postala pravnica z velikim posluhom za krivice malega človeka in borka za pravičnejšo družbo. Bila je sodnica, ki se je po upokojitvi s svojim pravnim znanjem in delovanjem izpostavila pri Združenju najemnikov Slovenije, kjer je nudila brezplačno pravno pomoč za tiste, ki so se znašli v stiski.