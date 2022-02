Na kaj naj bodo pozorni starejši smučarji?

Ali je rekreativno smučanje primeren šport za starejše od 65 let?

Diplomiral sem iz alpskega smučanja. Natančneje sem se v diplomi poglobil v vidike organizacije alpskega smučanja za starejše. Tako kot v času nastajanja moje diplome, pa kot kaže tudi do danes, se prav veliko strokovnjakov s področja smučanja ni odločilo za strokovno analizo alpskega smučanja pri starejših rekreativnih smučarjih. Dejstvo je, da se v Sloveniji, Evropi in svetu prebivalstvo stara in vse več je aktivne populacije tudi po 65. letu. V svoji diplomi sem želel z drugega zornega kota pogledati na vse pogostejšo prakso, ki jo upravljavci smučišč, učitelji smučanja in turistične agencije opažajo pri vsakodnevnem delu.

Rekreativno alpsko smučanje je vsekakor primeren šport za starejše, če človek nima zdravstvenih omejitev in poskrbi za osnovno kondicijsko pripravljenost. Smučanje je lep šport v naravi, ob upoštevanju posebnosti in načel, ki veljajo za starejše, rekreacije željne ljudi, pa tudi varen.

Kaj pa tek na smučeh?

Po mojem mnenju je tudi tek oziroma hoja na smučeh primerna rekreativna dejavnost starejših, saj krepi oziroma ohranja kardiovaskularni sistem v dobri kondiciji. Priporočam, da se teka na smučeh starejši začetniki lotijo z nekaj previdnosti in po možnosti skupaj z učiteljem smučarskega teka.

Ali je primerno, da se starejši s tema vrstama rekreacije začnejo ukvarjati na novo?

»V času pisanja diplome pa sem prišel do podatkov, da je, glede na zahtevnost in dostopnost posameznega smučišča, delež starejših smučarjev med 5 in 15 odstotki,« pravi profesor športne vzgoje Gregor Čuk, ki je tudi učitelj in trener alpskega smučanja in učitelj teka na smučeh. FOTO: osebni arhiv

Vse več je rekreativnih smučarjev, ki so starejši od 65 let, prav tako pa je, sicer bolj v svetu kot pri nas, vse več starejših ljudi, ki se želijo prvič spoznati z alpskim smučanjem. To sta dve zelo različni skupini ljudi in ju moramo ločiti. Pri prvi so motorični vzorci, specifični za smučanje, pridobljeni v mlajših letih, ko so možgani in telo lažje sprejemali informacije o gibalnih vzorcih in lažje preprečili morebitne poškodbe. Pri drugi skupini pa teh vzorcev večinoma ni in jih je potrebno na prilagojen in varen način pridobiti. Vsekakor pa je za vsako telesno aktivnost, še posebej, če je nova, potrebna dovolj visoka osnovna in specialna kondicijska pripravljenost in primerno zdravstveno stanje.

Za začetek ukvarjanja z alpskim smučanjem ali tekom na smučeh je ključno razumevanje lastnega telesnega fitnesa. Več informacij o spremljanju telesnega fitnesa je na voljo na spletni strani slofit.org. Upoštevati je treba tudi posameznikove želje oziroma pričakovanja in se držati načela postopnosti. Vsekakor pa k varnemu začetku najbolj pripomore strokovni nadzor usposobljenega in izkušenega učitelja smučanja.

Ali imate morda podatke, koliko starejših smuča in teče na smučeh?

Za tek na smučeh je te podatke težko pridobiti, edina možnost je po številu prodanih namenskih kart za uporabo tekaških prog, s tem da so vse proge, tudi registrirane, na voljo celo brezplačno. Zato žal teh podatkov nimam. Prav tako nimam svežih podatkov o deležu starejših alpskih smučarjev s slovenskih in evropskih smučišč. Med pisanjem diplomske naloge pa sem prišel do podatkov, da je glede na zahtevnost in dostopnost posameznega smučišča delež starejših smučarjev od 5 do 15 odstotkov. V teh podatkih niso zajeti starejši smučarji, ki uporabljajo prenosne sezonske vozovnice, saj je v tem primeru nadzor tako rekoč nemogoč.

Kako naj se starejši pripravijo na tovrstno rekreacijo?

Pri starejših rekreativcih ter še bolj pri starejših začetnikih je zelo pomemben zdravstveni pregled pred začetkom vadbe. Namen pregleda pri starejših je odkrivanje dejavnikov tveganja, okvar organskih sistemov, ki poslabšajo zdravje zaradi ukvarjanja z izbrano športno panogo. Po pregledu je pred začetkom smučanja, predvsem pri starejših, treba dvigniti splošno kondicijsko pripravljenost na raven, ki omogoča varno smučanje oziroma učenje smučanja. Poudarek naj bo na moči nog in trupa, gibljivosti, koordinaciji in vzdržljivosti. V članku, objavljenem v Delu, z naslovom Naj bodo že prvi smučarski zavoji užitek, profesorica športne vzgoje dr. Suzana Pustivšek na kratko predstavi napotke za telesno pripravo na smučanje. Pomemben dejavnik je prav gotovo tudi primerna oprema, izbor smuči, smučarskih čevljev, zaščitne opreme …

Verjetno katera izmed slovenskih šol smučanja, ki deluje pod okriljem Zveze učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije ponuja vsaj starejšim prilagojene individualne ure s smučarskim učiteljem. Mislim pa, da za delo s starejšimi ni specialno sestavljenega programa izobraževanja strokovnega kadra in bi bilo morda smiselno v tej smeri v prihodnosti razmišljati. Zato pa so toliko pomembnejše izkušnje učiteljev smučanja, ki znajo prepoznati sposobnosti posameznika in konec koncev tudi varno voditi proces učenja za dosego posameznikovih lastnih pričakovanj.

Na kaj naj bodo starejši še posebno pozorni na smučišču?

Starejšim rekreativnim smučarjem in starejšim smučarjem začetnikom svetujem, da so pozorni na izbiro ustreznih razmer, to je vremena, vidljivosti, količine in vrste snega ter zahtevnosti, stanja in urejenosti prog. Za obisk smučišč priporočam čas, ko na njih ne mrgoli drugih smučarjev. Ni večjega užitka, kot je smučanje po bolj ali manj praznih progah, na katerih se poznajo še sveže sledi teptalnikov snega. Torej obisk smučišč med tednom, zjutraj, tudi smuka v prihajajočih spomladanskih dneh, ko druga aktivna populacija že pogleduje k drugim aktivnostim v naravi, je čudovita.

Odsvetujem pa smučanje ob koncu tedna, med počitnicami in v popoldanskem času, ko so noge težke in proge že »utrujene«, ko je veliko smučarjev na progah, veliko je naritega, težkega, mokrega snega, neravnih površin in ledenih plošč. Zelo pomembno je nameniti dovolj časa počitku in ob prvih znakih utrujenosti takoj prenehati s smučanjem, saj se statistično takrat zgodi največ nesreč, te pa se pri starejših pogosto končajo s poškodbami.