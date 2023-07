Nekateri s Karitasom prvič na morje

V nadaljevanju preberite:

Slovenska karitas letos organizira 15 programov letovanj in taborov, kjer bo preživljalo poletje več kot 850 socialno ogroženih otrok, 210 staršev in 150 starejših. Letovali bodo v Portorožu, Soči in na Rakitni. Ta humanitarna organizacija, ki je letos na počitnice odpeljala tudi ukrajinske otroke, je verjetno ena redkih, če ne edina, ki starejšim iz vse Slovenije zagotavlja brezplačen ali skorajda brezplačen počitniški odklop na morju.