O meji, reki, ki povezuje, in dveh mestih, ki se iščeta

V nadaljevanju preberite:

Vse življenje je prehajala med Slovenijo in Italijo, kar jo je zaznamovalo tudi pri filmskem ustvarjanju. Iz rodnih Plav se je preselila v novogoriški blok, po študiju v Ljubljani je poučevala italijanščino v Novi Gorici in kasneje slovenščino v Gorici. Pred časom je kupila hišo v Šmihelu, ker jo je vedno vleklo nazaj na podeželje. Stara kmečka hiša ob gotski cerkvici je postala dom Nadje Velušček in sedež zavoda KINOkašča/CINEMattic, ki ga vodi skupaj s hčerko Anjo Medved. Skedenj postaja dvorana, kašča delovni prostor, klet pa je ostala klet.