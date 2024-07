Prezrto dvojno poslanstvo domov za starejše

V nadaljevanju preberite:

»Pozabljamo, da imajo domovi za starejše dvojno poslanstvo,« poudarja Nuša Masnik, direktorica Doma starejših občanov Krško. Poznamo jih po tem, da v njih skrbijo za starejše, ki potrebujejo pomoč, oskrbo in zdravstveno nego. »Pozabljamo pa, da imajo domovi še drugo, prezrto vlogo: ko gre starejši v dom, njegova družina zaživi normalno življenje brez skrbi, hodijo v službo, v šolo, na zabave in dopuste. Ni jim treba skrbeti, ali bodo ob določeni uri doma in bodo očetu ali mami pravi čas zamenjali pleničko. Pozabljamo, da smo mi tu, da oni normalno živijo,« pravi sogovornica.