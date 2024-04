Poklic je veščina, poslanstvo je darilo

V nadaljevanju preberite:

Za veščino opravljanja dela zdravnice, od študentke, splošne zdravnice do specialistke interne medicine, kardiologije in vaskularne medicine ter nazadnje psihoterapevtke je porabila 50 let, pravi Tatjana Zorko. Delo zdravnice je opravljala z zavzemanjem za celovito medicinsko obravnavo, ki poleg strokovnosti vključuje tudi podporo, zaupanje in sodelovanje, ker »le ustrezen odnos lahko zunanjo pomoč poveže z notranjo močjo samozdravljenja«. Za 69-letno upokojeno zdravnico je medicina kot njen poklic hkrati veščina in poslanstvo, ki ga je sprejela kot darilo.