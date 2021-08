Pomembne ustanove za šoloobvezne in starejše

Več preberite v nadaljevanju:



Splošne knjižnice, ki jih je pred epidemijo na leto obiskalo okoli deset milijonov ljudi, so prevečkrat spregledane ob naštevanju področij kulture. »Včasih se zdi, da branje, katerega promotor in zagovornik so knjižnice, v slovenski družbi ni vrednota,« pravi Vesna Horžen, predsednica Združenja slovenskih splošnih knjižnic. Tudi zadnja javnomnenjska raziskava, ki so jo v okviru tega združenja s sodelovanjem ­Ninamedie opravili med člani, uporabniki in neuporabniki splošnih knjižnic, je potrdila, da se tisti, ki hodijo v knjižnice, zavedajo, kako pomembne ustanove so to.