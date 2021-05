Pravilna uporaba zdravil podaljša kvalitetno življenje

V nadaljevanju preberite:

V okviru pilot­nega projekta Sodobna oskrba starejših, ki ga izvajajo na Ptujskem, in s katerim iščejo rešitve za sodobno integrirano oskrbo starejših na domu, namenjajo posebno pozornost tudi zdravilom. Izkušnje in raziskave namreč kažejo, da neverjetno veliko ljudi zdravil ne uporablja pravilno in varno, čeprav bistveno pripomorejo k podaljšanju kakovostnih let življenja.