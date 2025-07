V incident na Bledu vpleteni tudi nogometaši Hajduka

Slovenski portal 24ur.com je danes poročal o domnevnem fizičnem obračunu, v katerem so po trditvah medija sodelovali nogometaši Hajduka. Po posredovanih informacijah se je incident zgodil v noči s torka na sredo v bližini hotela ob Blejskem jezeru, kjer so člani Hajduka trenutno na pripravah.

V Hajduku so fizično obračunavanje zanikali

Skupina nogometašev naj bi se zabavala v enem od lokalov, ko so ga okoli 1. ure zjutraj zapustili, pa naj bi se zaradi kršenja javnega reda in miru vnel prepir med tremi varnostniki in večjim številom nogometašev hrvaškega kluba, poroča 24ur.com. Verbalnemu obračunavanju naj bi sledilo nasilje, Marko Livaja naj bi se s pestmi spravil nad varnostnika. Ta naj bi prejel močan udarec v obraz, za trenutek celo izgubil zavest in padel po tleh, pri tem pa si odkrušil tudi zob.

Da je prišlo do poškodbe varnostnika, je potrdila tudi varnostna služba, ki na Bledu skrbi za red in mir. Pri Hajduku so se odzvali in zanikali obračunavanje. Kot trdijo pri splitskem klubu, so se igralci Hajduka skupaj s trenerji odpravili na skupno večerjo, po vrnitvi na Bled pa je prišlo do manjšega spora z varnostno službo.

Razlog naj bi bila preglasna glasba iz zvočnika, ki pa so jo po posredovanju varnostnikov ugasnili, besedni prepir pa se je končal po manj kot minuti, je poročal hrvaški portal Index. Varnostna služba je sicer napovedala kazensko ovadbo, pravne ukrepe pa je napovedal tudi Hajduk.

Policija je za omenjeni portal potrdila, da sta bila v sporu telesno poškodovana varnostnik in ena oseba, neuradno član Hajduka. Zoper še dve osebi pa vodi postopek v smeri suma storitve kaznivega dejanja.