Premierka suspendirana zaradi razkritja spornega telefonskega klica

Pogovor med premierko Paetongtarn Shinawatra in nekdanjim kamboškim voditeljem Hun Sen je sprožil kaos in zaskrbljenost zaradi državnega udara ter morebitnega konca politične usode družine Shinawatra, poroča Guardian.

Po poročanju Al Džazire je Tajsko ustavno sodišče v torek suspendiralo Shinawatro, potem ko je sprejelo peticijo 36 senatorjev, ki so premierko obtožili nepoštenosti in kršenja etičnih standardov po razkritju telefonskega pogovora med njo in vplivnim nekdanjim kamboškim voditeljem. Klic je sprožil ogorčenje in padec podpore ter zahteve po odstopu.

Shinawatra je imela Huna Sena za starega družinskega prijatelja. Poklicala ga je z namenom pogovora o napetosti med državama, ki je rezultat dolgotrajnega ozemeljskega spora in posledičnega stopnjevanja v spopade, v katerih je bil maja ubit kamboški vojak.

Na posnetku je možno slišati kako Shinawatra nagovarja Suna kot »strica«, pravi, da če si kaj želi, lahko »ona poskrbi za to.« Ob tem je kritizirala tudi visokega vojaškega poveljnika. »Samo želel je izpasti kul in je rekel stvari, ki niso bile koristne.«

Tovrstne izjave so sprožile ogorčenje in proteste med prebivalci, hkrati pa razburile konservativne zakonodajalce, ki so jo obtožili, da spodkopava tajsko vojsko, poroča BBC. Po navedbah Guardiana so jo kritiki v najboljšem primeru označili za politično naivno, v najslabšem pa kot izdajalko.

»Nisem imel namena, da bi to storil zaradi lastnega interesa. Razmišljal sem le o tem, kako se izogniti kaosu, spopadom in izgubi življenj,« se je branila Shinawatra.

Voditelji petih opozicijskih strank vključbo s stranko Bhumjaithai, ki je prejšni mesec po razkritju kontroverznega klica zapustila vladno koalicijo, so se v četrtek sestali in obljubili, da bodo sodelovali pri izvajanju pritiska na vlado, poroča Reuters.

Najmlajša tajska premierka je položaj prevzela lani, pri 38 letih. Kot četrti član družine, ki je zasedel ta položaj, se je hitro znašla v primežu gospodarske krize in padajoče javne podpore. Vendar ni edina v družini, ki se sooča z obtožbami – njen oče, nekdanji premier Thaksin Shinawatra, je obtožen žaljenja tajske monarhije, poroča Reuters.

Družini Shinawatra protesti, sodne obsodbein državni udari niso tuji. Po poročanju Guardiana obstaja zaskrbljenost, da bi se lahko shodi, če bi se stopnjevali in postali neobvladljivi, uporabili kot izgovor za vojaški udar – čeprav večina analitikov tega ne smatra za neposredno grožnjo.