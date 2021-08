Previdnost s tujimi spletnimi prodajalci

V letu 2020 je prek spleta nakupovalo 52 odstotkov prebivalcev, starih od 16 do 74 let.

Nakupovanje po spletu se je v času izbruha koronavirusa močno povečalo, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs). V letu 2020 je prek spleta nakupovalo 52 odstotkov prebivalcev, starih od 16 do 74 let. Polovica jih je v tem obdobju naročila ali kupila prek spleta fizične izdelke, 51 odstotkov e-kupcev je opravilo enega ali dva spletna nakupa. Vrednost posameznega e-nakupa pa je bila največkrat, v 29 odstotkih, od 100 do 299 evrov.Po podatkih Sursa je bilo v prvem četrtletju leta 2020 med prebivalci, starimi od 16 do 74 let, 87 odstotkov uporabnikov interneta, v 2019 jih je bilo 83 odstotkov. Od teh jih je 77 odstotkov po internetu iskalo informacije o izdelkih ali storitvah, v letu 2019 je te informacije iskalo 70 odstotkov.V letu 2020 je vsaj enkrat oddalo naročilo ali kupilo izdelek ali storitev prek spleta 63 odstotkov prebivalcev v omenjeni starostni skupini. Četrtina teh kupcev je kupila izdelke ali storitve v vrednosti 50 evrov, devet odstotkov jih je za to namenilo od 300 do 499 evrov, šest odstotkov tisoč evrov ali več, pet odstotkov od 500 do 699 evrov in dva odstotka od 700 do 999 evrov.Nastanitvene storitve prek spleta je rezerviralo 15 odstotkov prebivalcev, in sicer 13 odstotkov v hotelu ali študentskem prenočišču prek spletnega portala ali spletne strani ali potovalne agencije, 4 odstotki pa so nastanitev rezervirali pri fizični osebi, kar pomeni, da so najeli sobo, stanovanje, hišo, počitniško hišo prek spletne platforme Airbnb.Vstopnice za kulturne ali druge storitve, na primer za kino, koncert ali sejem, je prek spleta kupilo 11 odstotkov prebivalcev. Sedem odstotkov jih je prek spleta sklenilo ali podaljšalo naročniško razmerje za dostop do interneta ali za storitve mobilne telefonije. Osem odstotkov si je prek spleta organiziralo transport, sedem odstotkov si je kupilo letalsko karto, karto za avtobus, vlak ali pa najelo prevoz, na primer prek GoOpti ali taksi, ali pa najelo avto.Velika večina e-kupcev, 87 odstotkov, je nakup opravila pri spletnih trgovcih iz Slovenije, 43 odstotkov jih je nakup opravilo tudi pri spletnih prodajalcih iz drugih držav članic EU, 28 odstotkov pa pri podajalcih iz držav zunaj EU.V Evropskem potrošniškem centru Slovenija ugotavljajo, da se vse več potrošnikov odloča za spletno nakupovanje, tudi pri tujih spletnih prodajalcih. »Poleg tega, da je spletno nakupovanje udobno in enostavno in lahko nakup opravite kadarkoli, so njegove prednosti tudi pestrejša izbira izdelkov in nižje cene, kot jih nudijo lokalni prodajalci. Glede na to, da v teh primerih nimate neposrednega stika s prodajalcem in blaga pred nakupom ne morete preveriti, je pomembno, da se kot potrošnik zavedate, kakšne so vaše pravice in na kaj morate biti pri spletnem nakupovanju še posebej pozorni,« opozarjajo.Svetujejo, da se je najprej treba prepričati, ali ima prodajalec ime in kontaktne podatke objavljene na spletni strani. Domena spletne strani še ne pomeni, da gre nujno za podjetje s sedežem, na primer, v Nemčiji, zato na spletni strani preverite, kje je dejansko sedež podjetja. Če informacije niso dostopne oziroma niso jasne, kupujte raje pri drugem ponudniku. Spletnega ponudnika lahko preverite prek spletne strani www.scamadviser.com.Posebno pozorni bodite pri spletnih straneh, ki so bile vzpostavljene pred kratkim, saj je to lahko tudi znak za spletno goljufijo. Podatek o tem, kdaj in kje je bila spletna stran registrirana, lahko dobite na http://whois.domaintools.com/.»Vedno skrbno preberite tudi splošne pogoje poslovanja in bodite pozorni na besedilo v drobnem tisku, saj je pomembno, da veste na kaj pristajate, preden sklenete pogodbo o nakupu. Še posebej pozorni bodite na določila glede odstopa od pogodbe in vračila blaga. Priporočljivo je, da si splošne pogoje natisnete oziroma jih shranite, preden izvedete naročilo.«Predvsem pa uporabljajte varna plačilna sredstva: »Če spletni prodajalec izrecno zahteva nakazilo prek sistemov, kot sta Western Union ali MoneyGram in ne omogoča drugega načina plačila, bodite pozorni, saj gre za plačilna sistema, ki sta namenjena prenosu denarja med fizičnimi osebami in ne omogočata sledenja prejemniku nakazila, zato sta priljubljena med spletnimi goljufi. Plačilo s kreditno kartico vsekakor sodi med bolj varne načine plačevanja v spletnih trgovinah, pazite le, da plačilo izvedete prek šifriranega prenosa. Ob plačilu s kreditno kartico preverite uporabo možnosti povračila na kreditno kartico, tako imenovani »chargeback«. Za varen način plačevanja prek spleta veljajo tudi predplačniške kartice, na katere si naložite toliko denarja, kot ga potrebujete, ter spletni plačilni sistemi, kot je na primer Paypal.«Dobro pa je tudi vedeti, da imate v roku 14 dni od dostave blaga pravico odstopiti od pogodbe. Če odstopite od pogodbe, morate blago vrniti prodajalcu, ta pa vam mora povrniti vsa plačila, ki ste jih izvedli. Ta možnost obstaja, ker blaga pred spletnim nakupom ni možno preveriti in pregledati tako kot v trgovini.