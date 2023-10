Slovenci smo lahko ponosni na svojo pediatrijo

V nadaljevanju preberite:

Jasna Čuk Rupnik bi lahko bila, kljub karieri ugledne pediatrinje, znana predvsem kot žena Jožka Čuka, ki je bil med drugim predsednik Gospodarske zbornice Slovenije in pred tem generalni direktor podjetja Saturnus. Ustrezala bi običajni podobi slovenske izobraženke, poročene z možem s kariero. Toda naša sogovornica, ki je letos poleti dopolnila 70 let, v ničemer ni običajna. Kot pravi sama, zelo rada živi in vselej živi s polnimi pljuči, čeprav je njena pljuča v otroštvu poškodovala tuberkuloza. Značilno zanjo je, da si jih zdravi tako, da jih vsak dan obremenjuje. Namreč s tekom in hitro hojo navkreber. Tudi njen oče si je v času brez antibiotikov sam pozdravil tuberkulozo.

Lani je dobila najvišji stanovski priznanji za življenjsko delo, Ambrožičevo priznanje za delo v pediatriji in priznanje za delo v primarni pediatriji. V utemeljitvi so med drugim navedli to, da je še vedno zelo aktivna članica, ki je ob epidemiji covida-19 sodelovala v mobilnih cepilnih enotah. Je tudi sooblikovalka republiških smernic za delo v pediatriji. V Logatcu je ustanovila in vodila Center za preventivo in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. Denis Baš, predsednik sekcije za primarno pediatrijo, je zanjo dejal, da je »človek številnih talentov in zakladnica modrosti«.