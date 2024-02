So zobni vsadki primerni za vse - mit ali resnica?

V resnici je to rešitev, ki vam lahko močno izboljša kakovost življenja.

V zadnjih nekaj desetletjih smo na področju protetike doživeli velik napredek – z zobnimi vsadki smo dobili rešitev, ki končno zagotavlja popoln nasmeh. In dokončno odpravlja stare metode, kot so proteze in mostički, ki se tako z estetskega kot funkcionalnega vidika nikakor ne morejo primerjati z učinkom, ki ga dosežemo z vrhunskimi zobnimi vsadki.

»Končno lahko ugriznem v jabolko«

Večina izmed nas se prej ali slej znajde pred vprašanjem, kako zapolniti manjkajoči zob v ustih. Žal z odločitvijo pogosto predolgo odlašamo. Še huje – nemalokrat se odločamo, ne da bi se dovolj poglobili v vse možnosti, ki jih ponuja sodobna protetika, in se raje naslanjamo na splošno prevladujoče mite in prepričanja. Namesto da bi si tako zagotovili kakovostno življenje, si ga otežimo. V resnici je pot do lepega nasmeha in boljše kakovosti življenja veliko lažja – z inovativnimi zobnimi vsadki lahko vsakdo reši težave z brezzobostjo.

»Prav vsak je lahko kandidat za vsadke, seveda če obstaja indikacija za njihovo namestitev,« razloži vrhunski strokovnjak dr. Zdenko Trampuš iz klinike Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Tako poruši tudi glavni mit, ki je povezan z zobnimi vsadki, češ da niso primerni za vsakogar. Še več: zgornje starostne omejitve za njihovo namestitev ni. Nihče ni prestar za tak poseg, pojasni naš sogovornik in nam v nadaljevanju razkrije vse možnosti, ki jih omogoča sodobna implantologija.

Dr. Zdenko Trampuš: »Zobni vsadki so nekaj najboljšega, kar se je v zobozdravstvu zgodilo v zadnjih desetletjih.«

Zobni vsadki so trajna in fiksna rešitev, ki odpravlja težave z brezzobostjo. Ker so podobni naravnim zobem, v celoti opravljajo svojo funkcijo. Drugače kot večina klasičnih protez, ki pogosto ne zagotavljajo zadostne stabilnosti, so zobni vsadki vgrajeni v čeljustno kost in služijo kot korenina zoba. Tudi v primerjavi z zobnimi mostički imajo vsadki kar nekaj prednosti:

ni treba pobrusiti sosednjih (tudi zdravih) zob za namestitev

večja funkcionalnost

boljša estetika

lažja higiena

bolj dolgotrajna rešitev

Boris Kopitar je eden izmed številnih zadovoljnih pacientov dr. Trampuša. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Med zadovoljnimi pacienti klinike Ortoimplant Dental Spa je tudi naš priljubljeni pevec in voditelj Boris Kopitar: »Dr. Trampuš ima toliko izkušenj in uspešno opravljenih operacij, da me po pravici povedano ni prav nič skrbelo in sem se popolnoma prepustil celotni ekipi.« Ker je imel premalo kosti v ličnici, zaradi česar še pred leti ni bilo mogoče vstaviti vsadka, je dr. Zdenko Trampuš težavo rešil z najnovejšo vrsto zobnih vsadkov, imenovano Zygoma: gre za inovativno rešitev za paciente z večjim umikom zgornje čeljustne kosti. Namesto v čeljust se vgradijo v lične kosti. To omogoča rešitev za tiste, ki bi sicer potrebovali presaditev kosti ali dvig sinusov.

Boris Kopitar je po kar nekaj letih brezupa, ko je bil prepričan, da ne bo nikoli več tako kot nekoč, presrečen, da se je prepustil veščim rokam dr. Trampuša – spet se lahko nasmehne iz srca in ugrizne v jabolko.

Dr. Trampuš je vodilni hrvaški strokovnjak na področju implantologije, diplomiral je na Stomatološki fakulteti Univerze v Zagrebu, dodatno se je strokovno izpopolnjeval v stomatoloških klinikah v ZDA, na Portugalskem in v Italiji. Izjemno pozornost si je pridobil zlasti z uvajanjem najsodobnejših stomatoloških tehnologij in metod v svojo stomatološko prakso, strokovno kariero pa je posvetil predvsem vračanju nasmeha brezzobim pacientom in tistim ljudem, ki so že popolnoma izgubili upanje, da bodo še kdaj blesteli s prekrasnim nasmehom.

Ko gre za vaše zobe, potrebujete zanesljivega zdravnika. V primeru brezzobosti izberite najboljše. FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Vsadki brez omejitve v kliniki Ortoimplant Dental Spa

Klinika Ortoimplant Denta Spa pod vodstvom izjemnega dr. Trampuša je postala zelo priljubljena pri pacientih iz širše regije. Z vrhunskimi storitvami in s kakovostnimi materiali so si pridobili zaupanje med številnimi pacienti, ki so dolgo odlašali z obiskom zobozdravnika.

Kakšne so vaše možnosti za lep nasmeh

Najbolj priljubljena metoda zobnih vsadkov je All-on-4, ki omogoča popolno rekonstrukcijo zobne vrste s samo štirimi vsadki, ki se vgradijo v zgornjo ali spodnjo čeljust, včasih pa tudi v obe. Zobni niz je digitalno oblikovan, kar omogoča odlično rekonstrukcijo zob.

Zobni vsadki Zygoma, ki se vstavljajo v lično kost, kjer je dovolj opore za njihovo nameščanje, uspešno premostijo izgubo kostnine v zgornji čeljusti. Ti vsadki so lahko dolgi do 60 milimetrov. Vsadki Zygoma To omogoča rešitev za tiste, ki bi sicer potrebovali presaditev kosti ali dvig sinusov.

Z metodama All-on-4 in Zygoma All-on-4 ter pterigoidnimi in subperiostalnimi vsadki ni več razloga za nošenje neudobnih in zastarelih protez, ki zmanjšujejo kakovost življenja.

Klinika Ortoimplant Dental Spa je specializirana za: metodo All-on-4

metodo Zygoma All-on-4

pterigoidne vsadke

Klinika Ortoimplant Dental Spa je specializirana za: metodo All-on-4

metodo Zygoma All-on-4

pterigoidne vsadke

subperiostalne vsadke

Dr. Trampuš je razvil poseben koncept, ki združuje medicinske in spa tretmaje, s čimer pacientom zagotavlja prijetno izkušnjo brez strahu. FOTO: Depositphotos

Celostno zdravljenje brez primere

Ortoimplant Dental Spa je več kot zobozdravstvena klinika, saj ponuja celostno zdravljenje za dobro počutje vseh pacientov. »Poleg stomatoloških storitev ponujamo tudi različne sprostitvene tretmaje, ki pomagajo pri hitrem okrevanju in zadovoljstvu pacientov, kot so vitaminsko-mineralni eliksirji, limfna drenaža in ozonoterapije,« razloži dr. Trampuš, idejni oče tega edinstvenega pristopa pri zdravljenju brezzobosti.

V njihovi kliniki bodo tako poskrbeli, da bodo tudi tisti pacienti, ki se bojijo zobozdravnika, zelo hitro pozabili na strah. Vsak kotiček v njihovi kliniki je zasnovan premišljeno in v skrbi za dobro počutje – marsikdo se v njej počuti kot v kakšnem centru dobrega počutja –, od sproščujoče glasbe do aromaterapije. Prostori so lično opremljeni in ustvarjajo prav sproščujoče vzdušje.

Kaj pa bolečina? Brez skrbi, tudi na to so pomislili: pacienti lahko med posegom spijo, saj omogočajo analgosedacijo. Gre za stanje zmanjšane zavesti, ki ga v celoti nadzoruje anesteziolog. To je posebej priporočljivo pri bolj zahtevnih posegih ali za posameznike, ki imajo izrazit strah.

Dr. Trampuš svetuje: »Izguba zob lahko privede do resnih težav. Na kliniki Ortoimplant Dental Spa ponujamo brezplačne diagnostične preglede, kjer lahko vsakemu ustrezno svetujemo za njegov primer. Ne bojte se stopiti korak bližje k zdravemu nasmehu.«

