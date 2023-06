Spet se je zbrala cucelj fakulteta

V nadaljevanju preberite:

Na trenutke se je zdelo, da se je časovni trak pomešal in da za mizo ne sedijo zrele in odgovorne gospe, ampak razigrane srednješolke, ki se dolgo niso videle in morajo nadoknaditi zamujeno. Na obletnici mature so se srečale dijakinje prve generacije na srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani, ki so junija 1953, torej pred 70 leti, opravile zaključni izpit.