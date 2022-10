Starejši ne potrebujejo stanovanja, ampak dom

V nadaljevanju preberite:

»Gospodinjske skupnosti, ki jih imajo v nekaterih domovih za starejše, so pri nas edina oblika sobivanja starejših, ki je res razvita. Pri vseh drugih oblikah smo na začetku,« je stanovanjska strokovnjakinja Anja Lazar opomnila na okrogli mizi Kakovostno bivanje starejših: novi načini (so)bivanja in oskrbe za lepši jutri, ki so jo pripravili v Novi Gorici. Ni dovolj, da se z varovanimi stanovanji poskrbi za upokojence z višjimi dohodki, ampak morajo biti stanovanjske skupnosti dostopne čim širšemu krogu starejših.