Vsak deseti pacient meni, da je bil diskriminiran

Javnomnenjska raziskava o stališčih prebivalcev do zdravstva in o izkušnjah z diskriminacijo pri zdravstveni obravnavi, ki jo je za zagovornika načela enakosti opravila Mediana oktobra lani, ne kaže lepe podobe slovenskega zdravstva. Tretjina prebivalcev težko pride v stik s splošnim zdravnikom, vsak deseti pa meni, da je bil v zadnjem letu pri zdravstveni obravnavi deležen diskriminacije, najpogosteje zaradi starosti, kraja bivanja in invalidnosti.