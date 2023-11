Vse, kar sem prebrala, videla, prejokala, je v meni kot velikanska tapiserija

V nadaljevanju preberite:

Vse knjige, razen petih, ki jih je izdala v svoji založbi Eno, je Vera Čertalič sama prevedla. V začetku je sama tudi zavijala knjige, jih pošiljala kupcem, naročala tisk, obračunavala stroške, prihodke, in tako je minilo 27 let, v katerih je slovensko knjižno ponudbo obogatila za več kot 120 naslovov. Na cobissu ima sicer 312 zadetkov, a so med njimi tudi članki. »V resnici me niti ne zanima, koliko knjig je že za mano. Všeč mi je delati, to šteje pri meni, ne pa število izdelkov. Pot je važna, ne pa cilj,« pravi 75-letna Novogoričanka.