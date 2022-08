Zanimanje za e-oskrbo preseglo vsa pričakovanja

V nadaljevanju preberite:

Ne v letu in pol, kolikor naj bi trajal razpis E-oskrba na domu, ampak v štirih mesecih so na Telekomu prejeli več kot 5000 vlog za brezplačni osnovni paket e-oskrbe. Namenjen je starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom, saj jim omogoča, da dlje ostanejo varni na svojem domu. Ali bo država – tako kot je obljubila prejšnja vlada – po koncu razpisa oziroma že prej zagotovila brezplačno e-oskrbo vsem, ki jo potrebujejo, še ni znano.