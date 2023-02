Zaposleni v dolgotrajni oskrbi potrebujejo spodbude

V nadaljevanju preberite:

Za poklice v dolgotrajni oskrbi že več desetletij primanjkuje kakovostno usposobljenega kadra. Posledica je zmanjševanje dostopnosti zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe. S temi težavami se ukvarjajo vse države EU, Slovenija pa pri iskanju rešitev zaostaja in je prepočasna. V okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) 2022 poteka projekt Promocija poklicev v dolgotrajni oskrbi, ki bo končan septembra 2024.

Obremenjenost zaposlenih v teh poklicih se povečuje, zaradi česar iz njih odhajajo tudi tisti, ki to delo radi opravljajo. Zato je nujno vzpostaviti kakovostna delovna okolja in ustrezno nagrajevanje zaposlenih. Nujna je tudi strateško načrtovana kontinuirana promocija teh poklicev, pri čemer je treba izboljšati prepoznavnost njihove vloge in njihov ugled, je povedala vodja projekta prof. dr. Karmen Erjavec, prorektorica za znanstvenoraziskovalno delo Univerze v Novem mestu.