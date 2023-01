Raje se zaposlijo v trgovini kot v socialnem varstvu

V nadaljevanju preberite:

Izvajalci socialnovarstvenih storitev in programov že dolgo opozarjajo na težave pri pridobivanju delavcev, kadrovske razmere pa so vsako leto samo še slabše. V domovih za starejše najbolj primanjkuje diplomiranih medicinskih sester, bolničarjev negovalcev, socialnih oskrbovalk, prav tako kuharjev in kuharskih pomočnikov. Uspešnost razpisov za te poklice je manj kot 50-odstotna. Izvajalci oskrbe na domu pa imajo velike težave pri pridobivanju socialnih oskrbovalk, vodij in koordinatorjev.

Prenizke plače so vsekakor velik razlog za težave pri zaposlovanju tovrstnega kadra, dodatno pa še delovni čas oziroma želja po prostem času popoldan in konec tedna, odnosi na delovnem mestu, neprimerne delovne razmere, pomanjkljiva delovna oprema, psihična in fizična obremenitev ...