Chef, ki z močjo hrane osrečuje ljudi

Restavracija Maido v Limi v Peruju se je uvrstila na vrh seznama 50 najboljših restavracij na svetu. Gre za seznam, ki ga objavlja britanska založniška skupina William Reed Business od leta 2002 na podlagi ocen 1100 »neodvisnih strokovnjakov«, kot so kuharji, specializirani novinarji in lastniki restavracij. Restavracije, ki so bile že prej uvrščene na prvo mesto, so sprejete v dvorano slavnih najboljših med najboljšimi in niso upravičene do glasovanja na prihodnjih seznamih.

Seznam so po pisanju France24 kritizirali predvsem francoski kuharji, obtožujejo ga nepreglednosti, vendar na splošno velja, da je pri prepoznavanju kulinaričnih trendov celo pred Michelinovim vodnikom.

Restavracija Maido v Limi, ki jo vodi kuhar Mitsuharu Micha Tsumura, je zagovornica kuhinje nikkei, fuzije japonskih in perujskih okusov. Pred kratkim je praznovala 15. rojstni dan, pred tem je bila štirikrat pri vrhu seznama 50 restavracij Latinske Amerike. Lani je bila uvrščena na 5. mesto.

Zmagovalci lestvice 50 najboljših restavracij na svetu so bili razkriti na četrtkovi slovesnosti v Torinu. Na lestvici so bile zastopane restavracije s petih celin, vključno z desetimi novimi restavracijami. Drugo in tretje mesto sta zasedla Asador Etxebarri v Atxondu v Španiji in Quintonil v Ciudadu de Méxicu.

Mitsuharu Micha Tsumura je bil rojen in je odraščal v Peruju, potem ko so se tja priselili njegovi japonski starši. Kulinarično kariero je začel s formalnim usposabljanjem v ZDA, potem se je za nekaj let preselil v Osako, se vrnil v Limo in pri 28 letih odprl Maido. Njegova kuhinja presega tisto, kar mnogi imenujejo perujsko-japonska fuzija. Od odprtja leta 2009 se je restavracija razvila iz kultne zanimivosti, ki je sprva pritegnila malo pozornosti, v globalno gastronomsko uspešnico, ki služi kot standard za kulinariko nikkei po svetu. Petnajst let stara restavracija združuje japonske tehnike s perujskimi sestavinami v večhodnem degustacijskem meniju, ki se spreminja glede na letni čas. Navdušeni Tsumura in njegova ekipa so se v Torinu povzpeli na oder ob bučnem aplavzu. Občinstvu je povedal o svojih sanjah, da bi osrečeval ljudi. »Čeprav se razlikujemo, verjamem, da je lahko gastronomska industrija primer, kaj je mogoče storiti na področju okoljske in človeške trajnosti z močjo hrane.«

V četrtek zvečer so razglasili še vrsto posebnih nagrad, tudi nagrado za najboljšega slaščičarja na svetu, ki jo je prejel Maxime Frédéric iz restavracije Cheval Blanc v Parizu, nagrado za najboljšega someljeja na svetu je prejel Mohamed Benabdallah iz restavracije Asador Etxebarri v Baskiji (tudi drugo mesto na seznamu), in nagrado Chef's Choice Award, ki je šla Albertu Adrii, čigar restavracija Enigma v Barceloni je na 34. mestu. Slovenska Hiša Franko na seznamu zaseda 69. mesto.