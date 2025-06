Decanter 2025: muškat iz kleti Vinakoper je »best in show«

Oranžno vino Capris Orange letnika 2015, ki mu je letos uspelo stopiti pod močne odrske luči, namenjene najboljšemu na tekmovanju Decanter 2025, best in show, je v celoti pridelano iz sorte rumeni muškat. Muškat se na splošno na to metodo vinifikacije odziva dobro, čas na kožicah lahko izvleče kompleksnejše različice sicer običajnih 'grozdnih' arom in okusov.

»Vsako leto je v naših kategorijah, kamor razvrščamo oranžna vina, več prijavljenih, pa tudi interes med sodniki, ki želijo ta vina oceniti, je vedno večji. Svet vina spoznava, koliko lahko ta šesti žanr v resnici ponudi.«

Lahkotnejša narava, suho vino

Ta primer iz slovenske Istre je v kontekstu oranžnih vin pravzaprav lahkotnejše narave: globoka zlata barva z rahlimi odtenki bakrene se sreča z aromo, v kateri klasična muškatna sladkoba sreča nekaj temnejšega, bolj zemeljskega, v ozadju pa zaznavamo še pomarančne in breskove note.

Vino je popolnoma suho, vendar z razponom in bogastvom, ki je pri 'običajnih' suhih muškatih redek. Zaznamuje ga natančnost in svežina,« so zapisali ocenjevalci tega najbolj referenčnega svetovnega ocenjevanja vin, ki poteka že več kot dvajset let.

Prejeli smo veliko zlatih medalj, po nekaj letih pa je Slovenija tudi med dobitniki prestižne nagrade best in show – to je postalo oranžno vino Capris Orange letnika 2015 iz kleti Vinakoper, pridelano iz sorte rumeni muškat.

Druge uspešne slovenske kleti?

Platinaste kolajne letos ni bilo nobene, veliko zlata pa bo znova romalo v Klet Brda: za merlot De Baguer single vineyard 2019 in zvrst De Baguer merlot-cabernet franc istega letnika, za dva sveža bela pinota letnika 2024 iz linij Quercus in Krasno ter rdečo zvrst A Plus Special Selection letnika 2019.

V klet Vinakoper bo šla še ena zlata medalja, za rdečo zvrst Capo d’Istrija 1072 letnika 2022, rezultate primorske vinorodne dežele pa zaokroža zlato za penino rose brut iz briške kleti Bjana ter zelen letnika 2023 iz Kleti Rouna iz Slapa pri Vipavi.

Največji uspeh za Podravje, zlata tudi za Posavje

Kleti Puklavec Family Wines ga je prineslo vino Jeruzalem Ormož Pinot Blanc Spätlese, zanimivost iz leta 1983, ki je ob omenjenem merlotu Da Baguer dobila najvišje število točk, obe po 96. Klet Edvard Wines iz Maribora je prepričala z laškim rizlingom Edvard XXI letnika 2021, Vina Kotolenko pa z renskim letnika 2023. Klet Dveri Pax so zlato dobile za penino DP Brut letnika 2014.

In še ena penina med zlatimi nagrajenci, edina zlata kolajna za Posavje: couvee natura extra brut iz kleti Istenič (2020).

Še opomba, v teh časih več kot dobrodošla: oba bela pinota iz Kleti Brda sta v razpredelnici opremljena še z enim podatkom: gre za odlično razmerje med kakovostjo in nizko ceno, mejo pri Decanterju postavijo pod 15 funti, torej nekaj manj kot 18 evri.