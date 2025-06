Michelinove zvezdice znane: Ena izgubljena

Slovenska kulinarika je znova dosegla izjemen mednarodni uspeh. Michelin, najvplivnejši kulinarični vodnik na svetu, je letos že šestič zapored predstavil izbor najboljših restavracij v Sloveniji. V izdajo Michelin Guide Slovenia 2025 je uvrščenih rekordnih 72 restavracij, kar je devet več kot lani, med njimi pa kar devet restavracij z Michelinovimi zvezdicami in 12 restavracij z oznako Bib Gourmand. Podeljene so bile tudi tri nove posebne nagrade.

»Michelinova priznanja so dokaz, da se Slovenija uvršča ob bok najboljšim gastronomskim državam Evrope,« je poudarila Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turistične organizacije. »Z vključitvijo v najvplivnejše kulinarične vodnike smo v zadnjih letih okrepili ugled in kakovost gastronomije. Danes je v vodniku 72 restavracij z vseh koncev države.«

Prvič se je zgodilo, da je je nekdo izgubil: to je bil Strelec!

Igor Jagodic. FOTO: Arhiv San Pelegrino/Slovenske Novice

Hiša Franko ostaja v svetovnem vrhu

Je pa tudi klic, ki ne prinaša veselja. In takega je danes zjutraj dobiliz Restavracije Strelec, ki je že dolgo eden od zaščitnih znakov kulinarike na Ljubljanskem gradu: klicali so ga iz Milana, pravi, in mu sporočili, da letos ni več med tistimi slovenskimi restavracijami, ki se ponašajo z Michelinovimi zvezdicami. Zakaj je tako, ne ve, pove Jagodic. Pravzaprav: zdelo se mu je, da so letos še posebej suvereni in če se je mogoče prva leta tega vodnika pri nas nekaj dni pred razglasitvijo tresel, kaj bo, se letos ni. Do tega klica. Niso mu pa, pravi, pojasnili, zakaj so se tako odločili in kaj je bilo očitno tako narobe pri njihovem obisku, tako da tudi ne ve, kako se bo tega vprašanja lotil. Za začetek si bo vzel tri dni dopusta in temeljito in v miru vse razmislil, nam je povedal, pri čemer ni deloval posebej razburjeno. Igor Jagodic je sicer eden najbolj izpostavljenih chefov v Sloveniji v zadnjih letih, znan po svoji mirnosti in zanesljivosti. To je tako tretja zvezdic v Slovniji, ki je bila, pa je ni več: ena je šla z Ateljejemna Nazorjevi, ki je postal Aftr, druga z Vilo Podvin, ki pa jo je ekipapotem dobila nazaj na drugi lokaciji, v Radovljici.

Tudi letos ostaja v samem vrhu Hiša Franko z Ano Roš, ki je ponovno prejela najvišje priznanje – tri Michelinove zvezdice – ter ohranila tudi zeleno zvezdico za trajnostno naravnanost. Gre za edino restavracijo v Sloveniji s tremi zvezdicami in eno redkih na svetu, ki združuje tri rdeče in zeleno zvezdico.

FOTO: Hiša Franko

Ana Roš je osma chefinja na svetu s tremi zvezdicami, le dve ženski na svetu pa imata hkrati tri rdeče in zeleno Michelinovo zvezdico. Pri tem je poudarila: »To priznanje ni samo moj uspeh, temveč uspeh celotne ekipe, okolja in države, ki nam omogoča ustvarjanje na najvišji ravni.«

Milka znova z dvema zvezdicama

Z dvema zvezdicama se tudi letos ponaša restavracija Milka z Davidom Žefranom, ki ostaja eno najmočnejših imen na kulinaričnem zemljevidu regije. Sedem restavracij je prejelo po eno zvezdico:

COB, chef Filip Matjaž

Dam, chef Uroš Fakuč

Gostilna pri Lojzetu, chef Tomaž Kavčič

Grič, chef Luka Košir

Hiša Denk, chef Gregor Vračko

Hiša Linhart, chef Uroš Štefelin

Pavus, chef Marko Pavčnik

Filip Matjaž (COB) po oceni Michelina »že danes oblikuje prihodnost slovenske kulinarike«. FOTO: arhiv Dela

je chef kuhinje v restavraciji COB v Portorožu. Ko smo ga poklicali, je še zajemal sapo, kajti le kako minuto prej je izvedel, da je dobil priznanje, ki ga letos podeljujejo prvič – tako da se ni zlagal, ko je rekel, da ga ni pričakoval. Da je prišel do trenutka, kjer je zdaj, je 32 letni Portorožan potreboval kar nekaj dobrih živcev. Najprej je bil to pritisk, da ohrani družinsko gostinsko tradicijo, ob čemer je vseeno hotel dati svoj pečat in je tako tudi poimenoval restavracijo: COB pomeni cooking outside the box. Kar nekaj dvomov je bil deležen sprva, ampak je vztrajal – tudi ko prva tri leta Michelinov vodnik kot da ne bi opazil, da sploh obstajajo, potem pa je kar naenkrat dobil – zvezdico. Pa še tudi potem, ko je je že imel, se je mladi kuhar soočal s pomisleki, da je na svoji poti zašel, kot so mu med vrsticami tu in tam sporočili. Kakšno kuhinjo goji? Meni menja vsako leto, ta čas se ukvarja z interpretacijo svojih potovanj po celem svetu – recepte, ki so mu ugajali, lokalizira, jim da slovensko, istrsko vsebino. Filip Matjaž je po Michelinovem mnenju kuharski talent, ki že danes oblikuje prihodnost slovenske kulinarike.

Ena izmed jedi Hiše Denk. FOTO: Hiša Denk

Tri nova posebna priznanja

Letos je Michelin Slovenijo prvič nagradil s tremi posebnimi priznanji:

Young Chef Award je prejel Filip Matjaž (COB), ki po oceni Michelina »že danes oblikuje prihodnost slovenske kulinarike«.

Sommelier Award je prejel Anže Kristan (Gostilna pri Lojzetu) za »poglobljeno znanje o vinih in harmonijo okusov«.

Service Award je šel v roke Janu Sinčiču (Salicornia), ki po besedah Michelina »ustvari topel in sproščen sprejem, zaradi katerega se gostje počutijo kot doma«.

Zelene zvezdice za trajnost

Devet restavracij se letos ponaša z zeleno Michelinovo zvezdico, ki izpostavlja trajnostno naravnanost in odgovorno gastronomijo. Novinka med njimi je restavracija hotela Plesnik, kjer ustvarjata Janez Bratovž in Tom Čopar.

Eden izmed Plesnikovih krožnikov FOTO: Suzan Gabrijan

Prejemnice zelenih zvezdic so še:

Hiša Franko (Ana Roš)

Hiša Linhart (Uroš Štefelin)

Grič (Luka Košir)

Galerija okusov (Marko Magajne)

Gostilna Krištof (Uroš Gorjanc)

Gostilna Repovž (Grega Repovž)

Gostilna Mahorčič (Ksenija Krajšek Mahor)

Špacapanova hiša (Ago Špacapan)

Vrhunsko razmerje med ceno in kakovostjo

Oznako Bib Gourmand, ki jo Michelin podeljuje restavracijam z odličnim razmerjem med ceno in kakovostjo, je letos prejelo 12 restavracij. Novinke med njimi so: Lesnika, Etna in Gredič. Ostale so:

Faladur

Rajh

Ruj

Jožef

Kodila

Lalu Bistro

Mahorčič

Majerca

Triangel

Minister Han: Vsaka zvezdica povečuje prepoznavnost Slovenije

»Zelo sem ponosen, da Slovenija že šesto leto zapored sodi med države z restavracijami v Michelinovem vodniku,« je poudaril Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport. »To je dokaz, da znamo ustvariti kulinariko, ki presega pričakovanja. Vsaka dodatna zvezdica povečuje prepoznavnost Slovenije kot vrhunske turistične destinacije in navdihuje mlade v gostinstvu.«

Tudi Dubravka Kalin, generalna direktorica Direktorata za turizem, je poudarila pomen gastronomije kot strateške prednosti države: »Ponudniki svojo ustvarjalnost gradijo na lokalnih sestavinah, s čimer ustvarjajo avtentične jedi, ki jih ni mogoče doživeti nikjer drugje kot v Sloveniji.«